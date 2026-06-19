ميزة جديدة في أندرويد 17 تتيح تشغيل التطبيقات في فقاعات عائمة

واشنطن-سانا

يشهد نظام التشغيل أندرويد 17 تحديثاً جديداً يضيف ميزة مبتكرة، تهدف إلى تحسين تجربة تعدد المهام على الهواتف الذكية، عبر إتاحة تشغيل التطبيقات داخل فقاعات عائمة تسهّل التنقل بينها وتزيد من سلاسة الاستخدام اليومي.

وبحسب ما نشره موقع PhoneArena أمس الخميس، فإن التحديث الجديد يركّز على تحسين تجربة الاستخدام اليومية بعيداً عن ميزات الذكاء الاصطناعي، عبر أدوات عملية تعزز سهولة التنقل بين التطبيقات.

وتعتمد الميزة على مفهوم الفقاعات العائمة المشابه لواجهات تطبيقات المحادثة، حيث يمكن للمستخدم فتح أكثر من تطبيق في الوقت نفسه ضمن نوافذ صغيرة قابلة للتحريك فوق الشاشة، مع إمكانية التنقل بينها دون الحاجة إلى إغلاق أي تطبيق.

كما تتيح الميزة تشغيل ما يصل إلى خمس تطبيقات داخل فقاعات مستقلة، مع تجميعها في مجلد فقاعي يسهل الوصول إليه وإدارتها، إضافة إلى شريط تحكم جديد يظهر أسفل الشاشة لتنظيم التطبيقات المفتوحة.

وتبرز أهمية هذه الإضافة بشكل خاص على الهواتف القابلة للطي ذات الشاشات الكبيرة، إذ توفر بيئة أكثر مرونة للعمل المتعدد دون ازدحام الواجهة أو فقدان السلاسة.

وتشير التقديرات إلى أن “App Bubbles” قد تمثل واحدة من أبرز التحسينات العملية في أندرويد 17، كونها تعزز الاستخدام اليومي وتقدّم تجربة أكثر انسيابية في إدارة التطبيقات مقارنة بالإصدارات السابقة.