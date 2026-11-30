حلب-سانا‏

افتتحت وزارة الدفاع اليوم الأحد، معرض “حكاية بطولة” في مدينة حلب، ‏ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثانية للتحرير، بحضور معاون وزير ‏الدفاع للمنطقة الشمالية العميد فهيم عيسى، ومحافظ حلب عزام الغريب، ‏وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم، وعدد من الضباط وممثلي الجهات ‏الحكومية والرسمية.‏

وذكرت وزارة الدفاع في قناتها على التلغرام أن المعرض تضمن ‏معروضات وشواهد تستحضر محطات من مسيرة الثورة السورية ‏وتضحيات شهدائها.‏

ويهدف المعرض إلى حفظ الذاكرة السورية ونقلها إلى الأجيال القادمة، ‏على أن يفتح أبوابه أمام الجمهور غداً الإثنين 30 تشرين الثاني 2026، ‏من الساعة الثالثة عصراً حتى العاشرة مساءً.‏