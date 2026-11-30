حلب-سانا
افتتحت وزارة الدفاع اليوم الأحد، معرض “حكاية بطولة” في مدينة حلب، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثانية للتحرير، بحضور معاون وزير الدفاع للمنطقة الشمالية العميد فهيم عيسى، ومحافظ حلب عزام الغريب، وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم، وعدد من الضباط وممثلي الجهات الحكومية والرسمية.
وذكرت وزارة الدفاع في قناتها على التلغرام أن المعرض تضمن معروضات وشواهد تستحضر محطات من مسيرة الثورة السورية وتضحيات شهدائها.
ويهدف المعرض إلى حفظ الذاكرة السورية ونقلها إلى الأجيال القادمة، على أن يفتح أبوابه أمام الجمهور غداً الإثنين 30 تشرين الثاني 2026، من الساعة الثالثة عصراً حتى العاشرة مساءً.