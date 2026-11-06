دقيقة واحدة وثمانية مشابك.. كيف أصبحت كلبة بطلة في تعليق الغسيل؟

واشنطن-سانا

حققت كلبة من فصيلة لابرادور ريتريفر رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، بعدما تمكنت من تثبيت ثمانية مشابك غسيل على حبل خلال دقيقة واحدة، في مهارة غير مألوفة لفتت الأنظار.

وذكرت وكالة «يو بي آي» الأمريكية، أول أمس، أن الكلبة «جافا»، البالغة خمس سنوات، حققت الرقم القياسي في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية، خلال محاولة جرت في 21 آذار الماضي، بإشراف صاحبتها ليزا ريكاردز.

وتتطلب هذه المهارة من الكلبة التقاط المشبك بفمها وفتحه، ثم تثبيته على حبل الغسيل وتركه ليعلق بإحكام، وهو ما نجحت في تكراره ثماني مرات خلال الوقت المحدد.

وكانت جافا قد بدأت حياتها بالتدرب لتصبح كلبة مساعدة، لكنها لم تستكمل البرنامج، فاصطحبتها إلى منزلها ريكاردز، واتجهت معها إلى تدريبات الحيل والمهارات، حتى أتقنت أكثر من 200 حركة، من بينها وضع العملات المعدنية في حصالة والتعرف على الألوان والكشف عن الغلوتين في بعض المنتجات.

وتعكس هذه التجربة التي وثقتها غينيس مؤخراً قدرة الكلاب على اكتساب مهارات متنوعة من خلال التدريب والتفاعل مع أصحابها.