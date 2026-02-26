سانا: دراسة تظهر دور الشمندر في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم

لندن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول عصير الشمندر يومياً لمدة ستة أشهر بعد تركيب دعامة قلبية، قد يقلل من خطر التعرض لنوبة قلبية أو الحاجة إلى تدخل علاجي جديد لدى مرضى الذبحة الصدرية.

وبيّنت الدراسة التي نفذها باحثون من المعهد الوطني لأبحاث الصحة والعناية ومؤسسة القلب البريطانية، أن الشمندر غني بالنترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يسهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم وخفض ضغطه، كما يحتوي على البوتاسيوم والفولات ومضادات الأكسدة الداعمة لصحة القلب.

وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة «Circulation» الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية و المتخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن النظام الغذائي الغني بالنترات قد يحسّن القوة العضلية لدى مرضى قصور القلب، إلى جانب دوره في تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم مرونة الأوعية الدموية، ما يجعل إدراج الشمندر ضمن نظام غذائي متوازن عاملاً مساعداً في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وتشير هذه النتائج إلى أن إدراج الشمندر ضمن نظام غذائي متوازن قد يشكل خطوة داعمة لصحة القلب، مع التأكيد على أهمية استشارة الطبيب قبل اعتماده كجزء من الخطة العلاجية لمرضى القلب.

