“أوبن إيه آي” تطلق بروتوكولاً جديداً لتحويل “تشات جي بي تي” إلى منصة تسوق ذكية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” الأمريكية إطلاق بروتوكول جديد ضمن تطبيق “تشات جي بي تي”، يهدف إلى تعزيز تجربة التسوق عبر الذكاء الاصطناعي، من خلال التركيز على مساعدة المستخدمين في اكتشاف المنتجات ومقارنتها بدلاً من الشراء المباشر.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “TechCrunch”، يحمل البروتوكول الجديد اسم “بروتوكول التجارة الوكيلية” (ACP)، ويتيح للمتاجر الإلكترونية دمج بيانات منتجاتها مباشرة داخل التطبيق، بما يمكّن المستخدمين من الاطلاع على الأسعار والمواصفات والتقييمات والصور ضمن تجربة تفاعلية واحدة.

وتوفر الميزة الجديدة بيئة غنية لاتخاذ قرارات شراء مدروسة، حيث يمكن للمستخدم مقارنة مجموعة واسعة من المنتجات بسهولة، قبل الانتقال إلى مواقع المتاجر أو تطبيقاتها لإتمام عملية الدفع.

كما يمنح البروتوكول التجار إمكانية إنشاء تطبيقات داخل “شات جي بي تي”، ما يوفر لهم تحكماً أكبر في تجربة المستخدم ومرونة أعلى في إدارة عمليات الشراء مقارنة بالأنظمة التقليدية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه استراتيجي للشركة نحو تقليل الاعتماد على ميزة الشراء المباشر، والتركيز على دعم قرار الشراء، في إطار سعيها لتحويل “تشات جي بي تي” إلى منصة شاملة تجمع بين البحث والإنتاجية والتواصل والتسوق.