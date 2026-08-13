ميتا تطلق تطبيقاً بالذكاء الاصطناعي لمساعدة صناع المحتوى على تطوير حساباتهم

واشنطن-سانا

أطلقت شركة ميتا تطبيقاً مستقلاً يحمل اسم Creator Studio ومدعوماً بالذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة صناع المحتوى على تنمية جماهيرهم وإدارة حساباتهم وتحسين أدائهم، من خلال تحليل المنشورات وتقديم توصيات مخصصة بشأن المحتوى ومواعيد النشر والتفاعل مع المتابعين.

وذكر موقع TechCrunch التقني في تقرير نشره أمس الأربعاء أن التطبيق يتيح لصانع المحتوى طرح أسئلة مباشرة حول أداء حسابه، مثل أفضل أوقات النشر وآراء الجمهور في التعليقات، فيما يقدم المساعد الذكي توصيات تستند إلى أسلوب المحتوى وأداء المنشورات وتفاعل الجمهور والأهداف التي يحددها المستخدم.

ويتضمن التطبيق أيضاً أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل التعليقات واقتراح ردود تحاكي أسلوب صانع المحتوى، مع إمكانية تعديلها والموافقة عليها قبل نشرها، إضافة إلى موجز يومي يحدد أبرز المهام التي ينبغي متابعتها، مثل مراقبة أداء المنشورات والرد على التعليقات.

وبدأت «ميتا» إتاحة التطبيق لصناع المحتوى على أجهزة آيفون وآيباد في الولايات المتحدة وكندا، بعد مرحلة اختبار محدودة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور منصة «فيسبوك» بين صناع المحتوى وتوسيع أدواتها لمنافسة منصات مثل «تيك توك» و«يوتيوب».

ويأتي إطلاق التطبيق في ظل توجه منصات التواصل الاجتماعي إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى ومساعدة المستخدمين على إدارة حساباتهم والتفاعل مع جمهورهم بصورة أكثر فاعلية.