ألماني يطوف العالم براً وبحراً في رحلة صديقة للبيئة

برلين-سانا

يواصل المصور الألماني ديفيد بوسيك رحلته حول العالم، التي بدأها عام 2024، معتمداً بصورة أساسية على وسائل النقل البرية والبحرية بدلاً من الطائرات، في محاولة للحد من الأثر البيئي لتنقلاته، وقطع حتى الآن أكثر من 90 ألف كيلومتر عبر القارات السبع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن بوسيك، البالغ من العمر 35 عاماً، أطلق على رحلته اسم «ONE PLANET Expedition»، ويخطط لاستمرارها أربع سنوات، بهدف استكشاف العالم بوسائل نقل أقل تلويثاً للبيئة، مع متابعة الانبعاثات الناتجة عن سفره والعمل على الحد منها وتعويضها.

وانطلقت الرحلة من ألمانيا باتجاه إستونيا، ثم جزر الكناري، قبل عبور المحيط الأطلسي على متن مركب شراعي والوصول إلى البرازيل، ومنها انتقل بوسيك بالسيارات إلى الأرجنتين، وشارك في بعثة استكشافية إلى القارة القطبية الجنوبية، قبل أن يواصل رحلته شمالاً حتى ألاسكا.

ولا تقتصر أهداف بوسيك من هذه الرحلة على تقليل التلوث الناجم عن السفر، بل يحرص على المشاركة في أنشطة بيئية واجتماعية في المناطق التي يزورها، إذ عمل في مزرعة عضوية في أستراليا، وشارك في تنظيم فعاليات خيرية ورحلات مشي جماعية.

كما يخطط لدعم مبادرات لزراعة الأشجار والمساهمة في إعادة تأهيل البيئات الطبيعية المتضررة، مؤكداً أن مسؤوليته تجاه البيئة لا ينبغي أن تقتصر على نهاية الرحلة، بل أن تكون جزءاً من تنقلاته اليومية.

ويعتمد المصور الألماني على ميزانية محدودة ومدخراته الشخصية، ويقلل نفقات الإقامة باستخدام الخيمة، والتنقل بالسيارات والقوارب، كما خاض تجارب مختلفة، بينها عبور بعض المناطق بالدراجة وقوارب الكاياك، وصنع طوف أبحر به في نهر الأمازون البوليفي.

ويرى بوسيك أن السفر بوتيرة أبطأ يتيح فرصة أكبر للتعرف على السكان والثقافات المحلية، والتواصل مع المجتمعات التي يمر بها، والمشاركة في أنشطتها، بدلاً من الاكتفاء بزيارة الأماكن والتنقل السريع بينها.

ويعتزم بوسيك مواصلة رحلته عبر آسيا والشرق الأوسط، قبل العودة إلى ألمانيا عام 2028، من دون تحديد موعد دقيق، إذ يترك مسارها مفتوحاً أمام ما قد تفرضه الظروف الجوية وتوافر وسائل النقل وإجراءات عبور الحدود من تغييرات ومغامرات غير متوقعة.