لوح تزلج لتوني هوك يُباع بمبلغ قياسي 1.15 مليون دولار

واشنطن-سانا

حقق لوح التزلج الذي استخدمه توني هوك لتنفيذ أول خدعة له في دورة ألعاب سان فرانسيسكو إكس عام 1999 رقماً قياسياً بعد بيعه بمبلغ 1.15 مليون دولار، مسجّلاً أعلى سعر لتذكارات رياضة التزلج على الإطلاق.

وقال هوك في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: “آمل أن يكون المشتري شخصاً يقدّر ذلك حقاً، أو أن هذا الحدث يعني شيئاً بالنسبة له، وليس مجرد استعراض للمال”.

وأدى هوك الخدعة المكونة من دورتين ونصف بنجاح بعد عدة محاولات فاشلة، ما جعله رمزاً عالمياً في رياضة التزلج وأكسبه 73 بطولة وبطولة العالم في التزلج العمودي لمدة 12 عاماً متتالية، إلى جانب 10 ميداليات ذهبية في ألعاب إكس.

وشملت المجموعة المعروضة متعلقات أخرى لهوك، مثل وسادات الركبة التي ارتداها أثناء الخدعة، وصندوق، وسيُتبرع بجزء من عائدات المزاد لمؤسسة غير ربحية لبناء حدائق التزلج.