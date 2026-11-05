سنغافوري يبتكر تطبيقاً لتسهيل التنقل بالحافلات وتخفيف الأعباء الذهنية عن زوجته

سنغافورة-سانا

ابتكر مواطن سنغافوري تطبيقاً ذكياً لتنظيم رحلات الحافلات، بهدف تسهيل التنقل اليومي وتخفيف الأعباء الذهنية عن زوجته، وتوفير نحو 20 دقيقة من وقتها يومياً.

وذكر موقع «ماست شير نيوز» السنغافوري أمس الأربعاء، أن جاي تيو (38 عاماً) طور تطبيقاً يحمل اسم «ليف ناو»، لمساعدة زوجته على تجاوز صعوبات استخدام تطبيقات النقل التقليدية، التي تتطلب التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات، إذ يختصر التطبيق البيانات ويحدد موعد مغادرة المنزل المناسب، بالاستناد إلى سرعة المشي وبيانات هيئة النقل البري المباشرة.

ويتيح التطبيق حفظ المسارات المتكررة، وتتبع الحافلات لحظة بلحظة، ومعرفة المقاعد المتاحة، وإرسال تنبيهات مخصصة، بما يساعد المستخدمين على تنظيم رحلاتهم وتحديد وقت الانطلاق بدقة، ويوفر لهم وقتاً إضافياً للراحة.

وجاءت فكرة التطبيق بعد معاناة زوجة تيو من التوتر والإرهاق خلال رحلتها اليومية إلى عملها الجديد في جامعة «نان يانغ» التكنولوجية، التي تستغرق نحو 90 دقيقة، بسبب إصابتها باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الأمر الذي دفع زوجها إلى تطوير حل يراعي احتياجاتها ويسهل تنقلها.