مطار فيلادلفيا يسجل رقماً قياسياً بأطول صف لشطائر “تشيز ستيك”

واشنطن-سانا

سجّل مطار فيلادلفيا الدولي رقماً قياسياً جديداً بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تنظيم أطول صف من شطائر اللحم بالجبن “تشيز ستيك”، بلغ عددها 1291 شطيرة داخل صالة المغادرة، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 500 شطيرة، وذلك احتفالاً باليوم الوطني لهذا الطبق.

وأوضح منظمو الفعالية، بحسب وكالة أسوشيتد برس، أن هذا الإنجاز تحقق بمشاركة فرق عمل قامت بتحضير الشطائر على امتداد ممر بين الصالتين B وC، قبل توزيعها لاحقاً على المسافرين والعاملين في المطار.

وأشار أحد المنظمين إلى أن شطيرة “تشيز ستيك” تُعد رمزاً لمدينة فيلادلفيا، إذ نشأت فيها مطلع القرن العشرين، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافتها المحلية.

وتنص قواعد موسوعة غينيس على ضرورة استهلاك الطعام المستخدم في تسجيل الأرقام القياسية أو التبرع به، وهو ما تم الالتزام به خلال هذه الفعالية.