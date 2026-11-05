أمريكي يشاهد 1207 أفلام في عام واحد ويدخل موسوعة غينيس

واشنطن-سانا

حقق أمريكي يبلغ من العمر 60 عاماً رقماً قياسياً عالمياً بعد مشاهدته 1207 أفلام في دور السينما خلال عام واحد، بمعدل يزيد على ثلاثة أفلام يومياً، ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وذكر موقع «غينيس للأرقام القياسية»، في تقرير نشره في 30 تشرين الأول الماضي، أن غلينوود هوسكين جونيور حقق هذا الإنجاز بعد أن أمضى عاماً في ارتياد دار سينما محلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 777 فيلماً، فيما أوردت وكالة «يو بي آي» الأمريكية تفاصيل إضافية عن تجربته في تقرير نشرته في 2 تشرين الثاني الجاري.

ووفق التقرير بدأ هوسكين محاولته في نيسان 2024، واستمر في مشاهدة الأفلام حتى نيسان 2025، معتمداً على تنظيم مواعيده يومياً وفق جداول العروض، إذ كان يبدأ من ساعات الصباح الأولى ويواصل أحياناً حتى منتصف الليل، لاختيار أكبر عدد ممكن من الأفلام.

وأوضح هوسكين أنه استمتع بالتجربة، التي أتاحت له الخروج من المنزل وممارسة هوايته المفضلة، مشيراً إلى أنه يحب التحديات ووضع الأهداف، وأن التخطيط المسبق جعل المهمة أكثر متعة.

وكانت أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا من بين الأنواع المفضلة لديه، لافتاً إلى أن مشاهدة الأعمال الكوميدية وسط الجمهور تضفي عليها متعة إضافية.

ولم تقتصر التجربة على متابعة الأفلام، إذ أقام هوسكين علاقات ودية مع العاملين في دار السينما، الذين كانوا يساعدونه أحياناً في اختيار العروض الأقصر، كما اعتاد المشي خلال فترات الاستراحة بين الأفلام.