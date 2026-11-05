تحديث جديد من آبل يوسع خيارات تخصيص شاشة آيفون أثناء الشحن

واشنطن-سانا

تستعد شركة «آبل» لإضافة تحسينات جديدة إلى ميزة «وضع الاستعداد» (StandBy) في هواتف آيفون، من خلال تحديث نظام التشغيل «iOS 27.3»، بما يتيح خيارات أوسع لتخصيص الشاشة وعرض معلومات مثل الوقت والتقويم والطقس والصور أثناء شحن الهاتف.

وذكر موقع «9to5Mac» الأمريكي المتخصص في أخبار وتقنيات شركة آبل، في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن التحديث الجديد يتضمن واجهات محسّنة للساعات الرقمية والتناظرية، وخيارات إضافية للألوان والتصميم، إلى جانب إمكانية عرض واجهات مخصصة للتقويم والطقس، بما يسهل متابعة المواعيد والأحوال الجوية دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

وتتيح التحسينات الجديدة أيضاً عرض الصور من الألبومات المشتركة، حيث يمكن للمستخدم مشاهدة الصور التي يضيفها أفراد العائلة أو الأصدقاء في عرض متتابع على شاشة الهاتف.

كما يوفر التحديث إمكانية إنشاء أكثر من تصميم للواجهة الواحدة والتبديل بينها بسهولة، ما يسمح بتخصيص شاشة لعرض الساعة خلال الليل، وأخرى لإظهار المواعيد والتقويم خلال النهار.

وكانت «آبل» قد طرحت ميزة «وضع الاستعداد» لأول مرة مع نظام «iOS 17»، وتتيح استخدام شاشة الهاتف أفقياً أثناء الشحن لعرض المعلومات الأساسية، بما يجعل الجهاز أشبه بشاشة ذكية صغيرة.

ووفق التقرير، ستتوفر التحسينات الجديدة في هواتف آيفون التي تدعم وضع الاستعداد، فيما يتميز هاتف «آيفون ديو» القابل للطي بإمكانية تشغيل الميزة حتى دون توصيله بالشاحن، عند وضعه في أوضاع معينة.

وظهرت هذه المزايا في النسخة التجريبية الأولى المخصصة للمطورين من نظام «iOS 27.3»، التي أطلقتها الشركة في تشرين الثاني الجاري، ومن المتوقع طرح الإصدار النهائي للمستخدمين في كانون الأول المقبل.