أستراليا تقرّ إنشاء أكبر محطة شمسية هجينة مزودة ببطاريات تخزين في كوينزلاند

كانبرا-سانا

وافقت الحكومة الأسترالية على تنفيذ مشروع “وودرسون سولار فارم”، الذي يُعد أكبر محطة شمسية هجينة مزودة بنظام بطاريات لتخزين الكهرباء في البلاد، وذلك في إطار تعزيز إمدادات الطاقة المتجددة في ولاية كوينزلاند.

وذكر موقع “رينيو إيكونومي” الإخباري الأسترالي المتخصص في شؤون الطاقة المتجددة، أن المشروع سيضم نحو 980 ألف لوح شمسي، إضافة إلى نظام بطاريات بقدرة تخزين تصل إلى ثماني ساعات، ما يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وحمايتها من التقلبات، فضلاً عن تعزيز قدرة توليد الطاقة النظيفة في المنطقة بشكل ملحوظ.

ومن المتوقع أن يدعم المشروع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في مركز غلادستون الصناعي، بالتزامن مع خطط إغلاق محطة غلادستون العاملة بالفحم بحلول عام 2028، كما يُرتقب أن يوفر نحو 680 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، وأن ينتج طاقة تكفي لتزويد أكثر من 235 ألف منزل سنوياً.

يذكر أنه بحسب التقديرات، سيستغرق تنفيذ المشروع نحو 37 شهراً، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الأول من عام 2031.