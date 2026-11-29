جنيف-سانا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء أمس السبت، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا، محذراً من تداعياتها على القطاع الصحي، ولا سيما على الأطفال، وذلك عقب زيارة أجراها إلى الجزيرة.

وقال غيبريسوس في منشور عبر منصة “إكس”: “عدت للتو من كوبا، وأنا أشعر بالحزن لما رأيته”، مشيراً إلى اكتظاظ ممرات المستشفيات بالأطفال، والجهود التي تبذلها الكوادر الطبية رغم الصعوبات.

وشدد غيبريسوس على ضرورة عدم تحميل الأطفال تبعات النزاعات السياسية، داعياً واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة على الجزيرة حفاظاً على صحتهم ومستقبلهم.

وخلال زيارته لكوبا الثلاثاء الماضي، أشار غيبريسوس إلى تراجع متوسط العمر المتوقع في كوبا للمرة الأولى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1950، من 78.8 عاماً في عام 2020 إلى 74.4 عاماً في عام 2025، لافتاً إلى أن معدل وفيات الأطفال ارتفع بأكثر من الضعف، من نحو أربع وفيات لكل ألف ولادة في عام 2020 إلى 9.9 حالات في عام 2025.

وكان غيبريسوس حذّر في آذار الماضي من أن الوضع الصحي في كوبا مقلق للغاية، مشيراً إلى أن الحصار الأمريكي على إمدادات الوقود وتداعيات أزمة الطاقة يفاقمان الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي، ويؤثران في استمرار تقديم الخدمات الطبية ونقص الإمدادات والطاقة اللازمة للمستشفيات.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري، حصاراً نفطياً مشدداً على كوبا كجزء من استراتيجية “الضغط الأقصى”، التي تهدف إلى دفع النظام في هافانا نحو الانهيار أو تقديم تنازلات كبرى، حيث يعتقد ترامب أن كوبا تمثل “دولة فاشلة” وعلى حافة الانهيار، و أن قطع شريان الطاقة سيؤدي إلى احتجاجات شعبية قد تطيح بالقيادة الحالية.

وفي الـ 29 من كانون الثاني الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً أعلن فيه حالة “طوارئ وطنية” تجاه كوبا، واعتبر سياساتها “تهديداً استثنائياً وغير عادي” للأمن القومي الأمريكي.