مشروع أمريكي لبناء مجتمع سكني بالروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد في ولاية كولورادو

واشنطن-سانا

تعمل شركتان أمريكيتان على تنفيذ مشروع لبناء مجتمع سكني في مدينة ساليدا بولاية كولورادو باستخدام روبوتات ذاتية التشغيل تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في تجربة تهدف إلى اختبار إمكانات توسيع استخدام هذه التقنيات في تشييد أحياء سكنية متكاملة.

ونقل موقع “إنترستينغ إنجينيرينغ” الأمريكي أمس السبت عن القائمين على مشروع “كليورا”، الذي تنفذه شركتا “ترو نورث” المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد و”آر آي سي روبوتيكس” المتخصصة في تقنيات الروبوتات بولاية كولورادو، أن المخطط يتضمن بناء أكثر من 65 منزلاً بواسطة الروبوتات، إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمجتمع السكني.

وأوضح القائمون على المشروع أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح تشييد المباني طبقة تلو الأخرى باستخدام آلات متخصصة، بدلاً من أساليب البناء التقليدية، مشيرين إلى أن المشروع يهدف إلى إثبات قدرة الروبوتات على تنفيذ أعمال البناء بصورة ذاتية وعلى نطاق واسع.

ويرى القائمون على المشروع أن نجاح تجربة “كليورا” يمكن أن يقدم نموذجاً لتوسيع استخدام الروبوتات في تنفيذ مشروعات سكنية متكاملة، ويمهد أمام تحول تدريجي في أساليب بناء المجتمعات السكنية مستقبلاً.

ويتيح الاعتماد على الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد أتمتة أجزاء كبيرة من عمليات البناء، ما قد يسهم مستقبلاً في تقليل الوقت والجهد والتكاليف، فضلاً عن إتاحة تصميمات وطرق تنفيذ أكثر مرونة.

وتشهد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء اهتماماً متزايداً حول العالم، مع سعي الشركات إلى تطوير حلول تسرّع عمليات التشييد وتخفض تكاليفها، ولا سيما في ظل الطلب المتزايد على المساكن.