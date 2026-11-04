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دون أصباغ.. فنان أمريكي يصنع أعمالاً فنية من بقايا الخشب

أمريكا فنان دون أصباغ.. فنان أمريكي يصنع أعمالاً فنية من بقايا الخشب
آيك وينتر يحمل قطعة من تصميمه- سوب سنترال

واشنطن-سانا

يحوّل الفنان الأمريكي آيك وينتر بقايا الأخشاب والمواد المهملة إلى منحوتات ولوحات فنية، مستفيداً من ألوان الخشب الطبيعية وتدرجاتها، دون استخدام الأصباغ أو الملونات الصناعية.

وذكر موقع «سوب سنترال» الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن وينتر يجمع قطع الأخشاب المتروكة من محيطه، ويعيد تشكيلها في أعمال فنية متنوعة، توظف اختلاف ألوانها وملمسها لإنتاج تصاميم فنية مميزة.

وأوضح الفنان أن تجربته بدأت متأثرة بخبرته المبكرة في مجال البناء، قبل أن تتطور إلى مشاريع فنية حظيت باهتمام مؤسسات وشركات، من بينها الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية وشركة «كرايولا» المتخصصة في مستلزمات الرسم، وأنجز وينتر مشروعاً فنياً ضم أعمالاً تمثل الفرق الرياضية الـ32، واستغرق تنفيذه نحو 700 ساعة عمل.

وتندرج هذه التجربة ضمن مبادرة أطلقها الفنان عام 2016 لإعادة تدوير الأخشاب والاستفادة من المواد التي ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات، حيث توسعت لاحقاً لتشمل مشاريع فنية تسلط الضوء على إعادة الاستخدام وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.

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