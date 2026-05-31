دراسة: نباتات الطب الشعبي في الهند قد تفتح آفاقاً جديدة لعلاج السكري

بكين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن عدداً من النباتات المستخدمة في الطب الشعبي في الهند قد تحمل خصائص واعدة في المساعدة على خفض مستويات السكر في الدم، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث حول دورها المحتمل في دعم علاج داء السكري.

وبحسب ما نقل موقع “لينتا.رو” الروسي أمس السبت، فقد أجرى باحثون من جامعة خنان الصينية بإشراف الدكتور ويني كانغ تحليلاً شاملاً لعدد من المنشورات العلمية الصادرة بين عامي 1995 و2025، والمتعلقة بالنباتات الطبية المستخدمة تقليدياً في الطب الشعبي الهندي للسيطرة على مستويات الغلوكوز في الدم، حيث شملت الدراسة أجزاء مختلفة من النباتات مثل الأوراق، والجذور، والثمار، واللحاء، والبذور.

وأظهرت النتائج أن بعض النباتات أبدت مؤشرات واعدة في هذا المجال، من بينها: الجامون، والقرع المر، والجودوتشي، والجيمنيما، والحلبة، والثوم، والصبار، والأشواغاندا، إذ تحتوي هذه النباتات على مركبات حيوية نشطة، مثل الفلافونويدات والقلويدات، والفينولات، والصابونينات، والتربينويدات.

وبيّنت الدراسات ما قبل السريرية أن هذه المركبات قد تسهم في تعزيز إنتاج الإنسولين في الجسم، وزيادة حساسية الأنسجة له، إضافةً إلى تقليل امتصاص الغلوكوز في الأمعاء، فعلى سبيل المثال، أظهرت مواد مثل “الكارانتين” المستخلصة من القرع المر، و”الجيمنيميك” من نبات الجيمنيما، و”4-هيدروكسي إيزولوسين” من الحلبة، خصائص محتملة مضادة لمرض السكري.

وشدد الباحثون على أن هذه النباتات لا تُعد بديلاً للعلاجات الدوائية المعتمدة حالياً، مؤكدين ضرورة إجراء مزيد من الدراسات السريرية لتقييم فعاليتها وسلامتها، وتحديد الجرعات المناسبة، رغم ما قد توفره المعارف التقليدية من فرص واعدة لتطوير مقاربات جديدة في الوقاية من داء السكري وعلاجه.

وقد تمثل هذه الدراسة مصدراً واعداً لتطوير أبحاث جديدة في مجال علاج داء السكري، إلا أن اعتمادها يبقى مرهوناً باستكمال الدراسات السريرية، وتقييم فعاليتها وسلامتها بشكل علمي دقيق.