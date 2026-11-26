واشنطن-سانا
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق خطة حكومية شاملة لتحديث الأنظمة الفيدرالية وتعزيز الدفاعات السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية، بما يشمل تحديث معايير الأمن السيبراني للأنظمة العسكرية والاستخباراتية لأول مرة منذ أكثر من 35 عاماً.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الخطة تتضمن تشكيل فريق مشترك بين الوكالات الحكومية، وتعزيز كوادر الأمن السيبراني، واستقطاب مئات المهندسين والخبراء، إلى جانب إنشاء قوة متخصصة في الذكاء الاصطناعي المتقدم برئاسة مدير الاستخبارات الوطنية.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات تشمل حماية شبكات الاتصالات والأنظمة الحيوية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكات الاحتيال، وملاحقة المتسللين الأجانب، وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا لتحديد الثغرات الأمنية والتصدي للهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن الأجهزة الفيدرالية نفذت خلال عام 2026 أكثر من 150 عملية اعتقال مرتبطة بجرائم إلكترونية، وأحبطت أكثر من 220 عملية خبيثة، فيما رفعت وزارة العدل أكثر من 400 قضية ضد شبكات احتيال إجرامية منذ آذار الماضي، قُدّرت خسائرها المحتملة بأكثر من 8 مليارات دولار.
وأكد البيت الأبيض أن الخطة تشمل أيضاً حماية الأطفال على الإنترنت ومكافحة الابتزاز الرقمي، وتعزيز أمن الأنظمة التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية والشركات والمواطنون.
وشهدت الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني الجاري سلسلة أعطال تقنية متلاحقة طالت قطاعات حيوية، من الخدمات السحابية والمصارف إلى الطيران والاتصالات والأنظمة الحكومية والأمنية، ما أثار مخاوف بشأن هشاشة البنية التحتية الرقمية الأمريكية، وأعاد تسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني وتحديث الأنظمة التقنية القديمة.