واشنطن-سانا‏

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق خطة حكومية شاملة لتحديث الأنظمة الفيدرالية وتعزيز ‏الدفاعات السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية، بما يشمل تحديث معايير الأمن السيبراني للأنظمة العسكرية ‏والاستخباراتية لأول مرة منذ أكثر من 35 عاماً.‏

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الخطة تتضمن تشكيل فريق مشترك بين الوكالات الحكومية، وتعزيز كوادر الأمن ‏السيبراني، واستقطاب مئات المهندسين والخبراء، إلى جانب إنشاء قوة متخصصة في الذكاء الاصطناعي المتقدم برئاسة ‏مدير الاستخبارات الوطنية.‏

وأشار البيان إلى أن الإجراءات تشمل حماية شبكات الاتصالات والأنظمة الحيوية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكات ‏الاحتيال، وملاحقة المتسللين الأجانب، وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا لتحديد الثغرات الأمنية والتصدي للهجمات ‏الإلكترونية.‏

ولفت إلى أن الأجهزة الفيدرالية نفذت خلال عام 2026 أكثر من 150 عملية اعتقال مرتبطة بجرائم إلكترونية، وأحبطت ‏أكثر من 220 عملية خبيثة، فيما رفعت وزارة العدل أكثر من 400 قضية ضد شبكات احتيال إجرامية منذ آذار الماضي، ‏قُدّرت خسائرها المحتملة بأكثر من 8 مليارات دولار.‏

وأكد البيت الأبيض أن الخطة تشمل أيضاً حماية الأطفال على الإنترنت ومكافحة الابتزاز الرقمي، وتعزيز أمن الأنظمة ‏التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية والشركات والمواطنون.‏

وشهدت الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني الجاري سلسلة أعطال تقنية متلاحقة طالت قطاعات حيوية، من الخدمات ‏السحابية والمصارف إلى الطيران والاتصالات والأنظمة الحكومية والأمنية، ما أثار مخاوف بشأن هشاشة البنية التحتية ‏الرقمية الأمريكية، وأعاد تسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني وتحديث الأنظمة التقنية القديمة.‏