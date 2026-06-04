في مؤشر على تحسن نسبي في النظام البيئي.. تزايد لافت في أعداد الفلامنغو ببحيرة البندقية

روما-سانا

يشهد النظام البيئي في بحيرة البندقية الإيطالية تحولاً لافتاً مع تزايد أعداد طيور الفلامنغو (النحام الوردي) التي باتت تشكل جزءاً متنامياً من المشهد الطبيعي في المنطقة، في مؤشر يراه خبراء البيئة دلالة على تحسن نسبي في الظروف البيئية للبحيرة.

ووفقاً لتقرير حديث لوكالة أسوشييتد برس، فإن طيور الفلامنغو، التي تُعرف محلياً باسم «فينيكوتيري»، بدأت بالظهور في بحيرة البندقية مطلع الألفية الجديدة، قبل أن تسجل أعدادها ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى مستويات قياسية خلال فصل الشتاء الماضي.

وحسب البيانات الواردة في التقرير، بلغ عدد الطيور التي أمضت الشتاء في البحيرة نحو 24 ألف طائر، في وقت تتركز فيه الغالبية العظمى في المناطق الشمالية ذات المستنقعات الملحية والمسطحات الطينية، التي توفر بيئة غذائية مناسبة لهذا النوع.

ويرى مختصون في علم الطيور أن هذا التزايد يعكس توسع نطاق انتشار الفلامنغو الأوروبي، إضافة إلى تحسن نسبي في جودة الموائل الرطبة داخل البحيرة، رغم استمرار التحديات البيئية المرتبطة بالتوسع العمراني والأنشطة البشرية.

كما تشير دراسات بيئية إلى أن مشاريع إعادة تأهيل المستنقعات الملحية في أجزاء من البحيرة قد تسهم في توسيع موائل هذه الطيور، ما قد يفتح المجال أمام احتمال بدء عمليات تعشيش مستقبلية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن رغم محاولات سابقة في أعوام 2008 و2013.

وفي المقابل، يحذر خبراء من أن التغيرات البيئية في البحيرة لا تزال حساسة، حيث أدى تراجع المساحات الرطبة الطبيعية إلى اختلالات في التوازن البيئي خلال العقود الماضية، نتيجة أعمال التجريف وتوسع البنية الصناعية في محيط المدينة.

ورغم ذلك، تؤكد مؤشرات الرصد الميداني أن وجود الفلامنغو بات جزءاً متزايد الحضور في المشهد الطبيعي لمدينة البندقية، ما يمنح الزوار منظوراً جديداً للمدينة التي تشتهر بطابعها التاريخي والفني، إلى جانب بعدها البيئي المتنامي.