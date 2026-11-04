رياح قوية تجعل رذاذ شلال في البرازيل يبدو كأنه يتدفق نحو الأعلى

برازيليا-سانا

تجذب ظاهرة طبيعية لافتة الأنظار في البرازيل، حيث يبدو شلال «كاشويرا دا فوماسا» وكأن مياهه تتدفق عكس اتجاه الجاذبية، مع اندفاع الرذاذ والضباب المتصاعد نحو الأعلى بدلاً من وصوله إلى قاع الشلال.

وذكر موقع «مكس فالي» البرازيلي أول أمس، أن هذه الظاهرة تحدث في الشلال الواقع بولاية باهيا، نتيجة ارتفاعه الشاهق والرياح القوية التي تدفع قطرات المياه والرذاذ إلى الأعلى، فتحول تدفق المياه إلى ما يشبه ستارة من الضباب، وهو ما أكسبه اسم «شلال دخان الماء».

ويبلغ ارتفاع الشلال نحو 340 متراً، ويتأثر تدفق مياهه بكميات الأمطار الموسمية التي تغذي مجراه، فيما ينخفض منسوب المياه خلال أشهر الجفاف، ما يؤدي إلى تغير المشهد الطبيعي للشلال على مدار العام.

ويقع الشلال ضمن متنزه «تشابادا ديامانتينا» الوطني، في منطقة جبلية وسط ولاية باهيا، ويعد من أبرز معالمها الطبيعية، حيث تخضع المنطقة لإجراءات حماية بيئية وتنظيم لزيارة السياح، ولا سيما في المواقع المرتفعة حفاظاً على سلامتهم.