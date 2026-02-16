باحثون أمريكيون يطورون بطارية تعمل بكفاءة عند درجات الحرارة المتدنية

واشنطن-سانا

طور علماء في جامعة تكساس الأمريكية بطارية كهربائية قادرة على العمل بكفاءة في ظروف الطقس القاسي، ولا سيما عند درجات حرارة متدنية تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، ما يمثل تقدماً في مجال تعزيز موثوقية أنظمة تخزين الطاقة والسيارات الكهربائية.

وذكر موقع “Naukatv.ru” العلمي أن فريق البحث، بقيادة البروفيسورة جودي لوتكنهاوس، أوضح أن البطاريات التقليدية تفقد جزءاً كبيراً من كفاءتها في الأجواء الباردة نتيجة تجمد الإلكتروليت السائل وتباطؤ حركة الأيونات، الأمر الذي يؤثر سلباً في عمليات الشحن والتفريغ.

وأشارت لوتكنهاوس إلى أن موجات البرد الشديدة، ومنها تلك التي شهدتها مدينة شيكاغو عام 2024، أبرزت تحديات كبيرة أمام بطاريات السيارات الكهربائية، ما دفع الباحثين إلى تطوير بطارية تعتمد على إلكتروليت غير قابل للتجمد، واستخدام بوليمرات نشطة بدلاً من المواد غير العضوية الصلبة، لتحسين التوصيلية الكهربائية.

وأظهرت الاختبارات أن البطارية احتفظت بنحو 85 بالمئة من سعتها عند درجة حرارة صفر مئوية، و55 بالمئة عند 40 درجة مئوية تحت الصفر، كما جرى تعزيز متانتها باستخدام ألياف الكربون بدلاً من مجمّعات التيار المعدنية، ما أسهم في تقليل الوزن وزيادة الاعتمادية.

ويرى الباحثون أن هذا الابتكار قد يسهم في تحسين أداء طيف واسع من التطبيقات، بدءاً من الأجهزة الإلكترونية المحمولة وصولاً إلى البنية التحتية الحيوية، ولا سيما في حالات الطوارئ المرتبطة بموجات البرد أو الأعاصير التي قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.