دمشق-سانا‏

أطلقت الجامعة الافتراضية السورية، اليوم الأربعاء، أربعة برامج أكاديمية جديدة للمرة الأولى، وذلك ضمن مفاضلة القبول ‏الجامعي لفصل خريف 2026 التي بدأ التسجيل الإلكتروني عليها.‏

وأوضح المكتب الصحفي في الجامعة لـ سانا أن البرامج الجديدة تشمل: المعهد التقاني للابتكار الزراعي وريادة الأعمال، ‏والمعهد التقاني للابتكار الصناعي وريادة الأعمال، والإجازة في التكنولوجيا المالية وتحليل الأعمال، إضافة إلى الإجازة في ‏الإعلام المعاصر والاتصال، الذي يعتمد خطة دراسية حديثة ومتطورة بدلاً من برنامج الإجازة في الإعلام والاتصال ‏السابق.‏

وأشار إلى استمرار القبول في البرنامجين المحدثين اللذين أُطلقا خلال مفاضلة ربيع 2026 الماضية، وهما الإجازة في ‏هندسة المدن الذكية والمستدامة، وماجستير التأهيل والتخصص في نمذجة معلومات الأبنية التاريخية.‏

وبين أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل الاطلاع على الرابط .

داعياً الطلاب الراغبين بالتسجيل من خلال الرابط .

وكانت الجامعة الافتراضية السورية أعلنت في 17 من تشرين الثاني الجاري بدء التسجيل الإلكتروني ‏الذاتي على المقررات ‏الدراسية لفصل ربيع 2026 (‏S26‌‏)، ‏للطلاب القدامى والمستنفدين والمنقطعين، في برامج الإجازة ‏في الحقوق والإعلام، ‏ودبلوم التأهيل التربوي، وبرامج ‏الماجستير، وذلك لغاية يوم الأحد الـ 22 من تشرين الثاني الجاري.‏