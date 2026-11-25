دمشق-سانا
أطلقت الجامعة الافتراضية السورية، اليوم الأربعاء، أربعة برامج أكاديمية جديدة للمرة الأولى، وذلك ضمن مفاضلة القبول الجامعي لفصل خريف 2026 التي بدأ التسجيل الإلكتروني عليها.
وأوضح المكتب الصحفي في الجامعة لـ سانا أن البرامج الجديدة تشمل: المعهد التقاني للابتكار الزراعي وريادة الأعمال، والمعهد التقاني للابتكار الصناعي وريادة الأعمال، والإجازة في التكنولوجيا المالية وتحليل الأعمال، إضافة إلى الإجازة في الإعلام المعاصر والاتصال، الذي يعتمد خطة دراسية حديثة ومتطورة بدلاً من برنامج الإجازة في الإعلام والاتصال السابق.
وأشار إلى استمرار القبول في البرنامجين المحدثين اللذين أُطلقا خلال مفاضلة ربيع 2026 الماضية، وهما الإجازة في هندسة المدن الذكية والمستدامة، وماجستير التأهيل والتخصص في نمذجة معلومات الأبنية التاريخية.
وبين أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل الاطلاع على الرابط .
داعياً الطلاب الراغبين بالتسجيل من خلال الرابط .
وكانت الجامعة الافتراضية السورية أعلنت في 17 من تشرين الثاني الجاري بدء التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل ربيع 2026 (S26)، للطلاب القدامى والمستنفدين والمنقطعين، في برامج الإجازة في الحقوق والإعلام، ودبلوم التأهيل التربوي، وبرامج الماجستير، وذلك لغاية يوم الأحد الـ 22 من تشرين الثاني الجاري.