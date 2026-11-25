لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن اقتراب المواعيد النهائية لتسليم المهام يدفع الدماغ إلى تغيير طريقة تقديره للجهد المطلوب، ويزيد استعداد الإنسان لبذل طاقة إضافية لإنجاز العمل، حتى لو كان قد أجّل البدء به لفترة طويلة.

وذكر موقع «فيز أورغ» العلمي، في تقرير نشره أول أمس، أن الدراسة التي قادها فريق بحثي من جامعة برمنغهام البريطانية، بإشراف البروفيسور ماثيو آبس من كلية علم النفس، أظهرت أن الدماغ يوازن بين حجم العمل المطلوب والوقت المتاح لإنجازه، وأن تقلص الوقت المتبقي يدفعه إلى إعادة تقييم الجهد اللازم، والتعامل مع المهام الشاقة باعتبارها أولوية تستدعي التحرك.

ولفهم هذه الآلية، استخدم الباحثون تقنيات تصوير الدماغ لمراقبة المشاركين أثناء تنفيذ مهام تتطلب بذل جهد خلال فترات زمنية محددة، وأظهرت النتائج تعاون مناطق مختلفة في الدماغ لتقدير الوقت المتبقي وحجم العمل المطلوب، ثم تحديد مقدار الجهد الذي ينبغي بذله لإنجاز المهمة ضمن المهلة المحددة.

وتفسر هذه النتائج، وفق الباحثين، سبب تأجيل بعض الأشخاص أعمالهم لعدة أيام، قبل أن يندفعوا إلى إنجازها عندما يقترب موعد التسليم، إذ تتغير طريقة تعامل الدماغ مع الجهد كلما أصبح الوقت المتاح أقل.

لكن الاستجابة لضغط الوقت تختلف بين الأشخاص، إذ يفضل بعضهم إنجاز مهامهم مبكراً لتجنب ضغط اللحظات الأخيرة، بينما قد يواجه آخرون صعوبة في زيادة الجهد المطلوب، ولا سيما عند الشعور بالتعب المستمر.

وفي إحدى التجارب التي شملت 40 مشاركاً، وجد الباحثون أن ارتفاع مستويات التعب ارتبط بانخفاض القدرة على زيادة الجهد المبذول لإنجاز المهام والالتزام بالمواعيد المحددة، ما يشير إلى أن ضغط الوقت لا يشكل حافزاً متساوياً لدى الجميع.

وتسلط الدراسة الضوء على دور الدماغ في الموازنة بين الوقت والجهد، وتوضح أن اقتراب المواعيد النهائية قد يعزز الاستعداد للعمل، لكنه لا يضمن بالضرورة تحقيق أداء أفضل، وخاصة في ظل الإرهاق وتراكم المهام، الأمر الذي يبرز أهمية تنظيم الأعمال وتوزيعها على مراحل بدلاً من تأجيلها إلى اللحظات الأخيرة.