واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن آلية عصبية تسهم في زيادة حساسية الأنف تجاه التغيرات في درجات الحرارة، وما يرافقها من عطاس وإفرازات أنفية، وحددت مساراً بيولوجياً يمكن استهدافه مستقبلاً لتخفيف هذه الأعراض.

وذكر الباحثون، بقيادة جينكي لانغ من مستشفى الاتحاد الصيني الياباني التابع لجامعة جيلين في الصين، في دراسة نشرتها مجلة (Allergy) العلمية في الـ 16 من تشرين الثاني الجاري، أن التغيرات الحرارية تنشّط قناة بروتينية تُعرف باسم (TRPA1) في الخلايا العصبية الحسية، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج جزيئات تسهم في تنشيط الخلايا البدينة المسؤولة عن إطلاق مواد مرتبطة بالاستجابات الالتهابية.

وأوضحت الدراسة، أن تنشيط هذه القناة يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات داخل الخلايا العصبية في العقدة الثلاثية التوائم، تتضمن زيادة بروتين (IL-33) داخل نواة الخلية، ما يعزز إنتاج مادتي «المادة P» و«النيوروميدين B»، اللتين تسهمان في زيادة حساسية الأنف وتحفيز منعكس العطاس.

وأظهرت التجارب، التي أُجريت على فئران عُرّضت بصورة متكررة لدرجات حرارة منخفضة، أن تثبيط قناة (TRPA1) أو الحد من نشاط بعض الجزيئات المرتبطة بهذا المسار العصبي أسهم في تخفيف أعراض فرط حساسية الأنف، وتقليل مستويات المواد المرتبطة بالاستجابة الالتهابية.

وبيّنت النتائج أن هذه الآلية تمثل هدفاً علاجياً محتملاً للتعامل مع التهاب الأنف مجهول السبب، ولا سيما الحالات التي تتفاقم أعراضها بفعل التغيرات الحرارية، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فاعلية استهدافها لدى البشر.

ويُعد التهاب الأنف مجهول السبب أحد أشكال التهاب الأنف غير التحسسي، إذ تظهر أعراضه، مثل العطاس وسيلان الأنف، استجابة لمؤثرات بيئية كالتغيرات الحرارية والروائح القوية والدخان، دون وجود مسبب تحسسي محدد.