ميزة جديدة في جيميناي لإنشاء الملفات وتحريرها

واشنطن-سانا

أضافت شركة غوغل ميزات جديدة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي «جيميناي»، تتيح للمستخدمين إنشاء ملفات PDF ومستندات وعروض تقديمية وجداول بيانات وملفات برمجية ومعاينتها وتعديلها مباشرة داخل المحادثة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيقات أخرى.

وذكر موقع «ديجيتال تريندز» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، في تقرير نشره أمس السبت، أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين التعامل مع الملفات، وتعديل محتواها داخل محادثات «جيميناي»، بعد أن كانت إمكانات الخدمة تقتصر على إنشاء الملفات وتنزيلها.

وتتيح الميزة، على سبيل المثال، تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى ملفات PDF، ثم معاينة النتائج داخل المحادثة وإجراء التعديلات اللازمة، بما في ذلك تصحيح الأخطاء وإعادة صياغة أجزاء محددة من النصوص، أو طرح أسئلة بشأن محتوى الملفات.

ويمكن الاستفادة من هذه الإمكانات في إعداد التقارير والعروض التقديمية وجداول البيانات، فضلاً عن تنظيم الملاحظات الدراسية وتحرير المستندات، ما يسهم في تسهيل إنجاز المهام المتكررة وتوفير الوقت والجهد.

وتتوفر ميزات معاينة ملفات PDF وتعديلها على الهواتف الذكية والويب، في حين يقتصر دعم ملفات مستندات غوغل وجداول البيانات والعروض التقديمية وملفات النصوص والبرمجة على إصدار الويب.

وأوضحت غوغل أن الميزات الجديدة متاحة للمستخدمين في المناطق واللغات التي يدعمها تطبيق «جيميناي».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود غوغل لتطوير أدوات جيميناي وتوسيع قدراتها في إنجاز المهام اليومية وتعزيز إنتاجية المستخدمين.