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مشبك أذن إلكتروني.. تقنية روسية جديدة للمساعدة على إنقاص الوزن

photo 2026 11 04 11 50 24 مشبك أذن إلكتروني.. تقنية روسية جديدة للمساعدة على إنقاص الوزن
قطب كهربائي يوضع داخل قناة الأذن لمدة عشر دقائق قبل تناول الطعام، لتحفيز العصب المبهم المرتبط بتنظيم عدد من الوظائف الحيوية-موقع «ناووكا ميل» الإخباري الروسي

موسكو-سانا

طور باحثون روس تقنية طبية تعتمد على التحفيز الكهربائي للعصب المبهم عبر قطب يوضع في قناة الأذن، بهدف تقليل الشهية وخفض استهلاك السعرات الحرارية، في إطار الأبحاث الرامية إلى إيجاد وسائل غير جراحية للمساعدة في مكافحة السمنة.

وذكر موقع «ناووكا ميل» الإخباري الروسي أمس الثلاثاء، أن الباحث ميخائيل نوفيكوف وفريقه في المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي في موسكو ابتكروا التقنية، التي تعتمد على وضع قطب كهربائي داخل قناة الأذن لمدة عشر دقائق قبل تناول الطعام، لتحفيز العصب المبهم المرتبط بتنظيم عدد من الوظائف الحيوية، ومنها الهضم والشهية.

وأشار الباحثون إلى أن التجارب السريرية التي شملت 88 مريضاً أظهرت انخفاضاً في الاستهلاك اليومي للسعرات الحرارية وتحسناً في العادات الغذائية لدى المشاركين الذين استخدموا التقنية، مقارنة بالمجموعة التي تلقت علاجاً وهمياً، ما يشير إلى إمكانية الاستفادة منها كوسيلة مساعدة في الحد من زيادة الوزن.

ويعتمد الابتكار على مشبك إلكتروني صغير يُثبّت على صيوان الأذن، ويحتوي على قطب كهربائي لتحفيز العصب المبهم لمدة عشر دقائق قبل تناول الطعام.

وتحتاج هذه النتائج إلى مزيد من الدراسات لتقييم فاعلية التقنية على المدى الطويل، وتحديد مدى أمان استخدامها والنتائج التي يمكن أن تحققها لدى فئات مختلفة من المرضى.

وتأتي هذه التقنية ضمن الجهود البحثية لتطوير أساليب جديدة للتعامل مع السمنة والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بها، ولا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية.
#سانا

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