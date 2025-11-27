كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخ فضائي محلي الصنع

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم نجاحها في إطلاق صاروخها الفضائي “نوري” المُصنّع محلياً من مركز نارو الفضائي، وتنفيذ الوحدة الرئيسية للأقمار الصناعية الـ 13 المُحملة عليه اتصالاً مع محطة الملك سيجونغ في القارة القطبية الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الفضاء الكورية الجنوبية والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI)، قولها: “إن الصاروخ نوري، الذي يزن 200 طن، انطلق من مركز الإطلاق في قرية غوهيونغ الساحلية جنوب البلاد، على بُعد 473 كيلومتراً جنوب سيئول، نحو الساعة الواحدة والربع صباحاً، متأخراً قليلاً عن الموعد الأصلي المُحدد بسبب عطل في جهاز الاستشعار”.

ووفقًا للمصدرَين، فقد أجرى القمر الصناعي الرئيسي، CAS500-3، اتصالاً بمركز الأبحاث الكوري في القارة القطرية الجنوبية، ما سمح للخبراء بالتحقق من حالة الاتحاد.

وقال وزير العلوم “بيه كيونغ-هون” خلال مؤتمر صحفي في المركز: “كان الإطلاق الرابع لصاروخ نوري ناجحاً”، مشيراً إلى أن جميع الأقمار الصناعية وُضعت في مدارها.

وقالت سلطات الفضاء: إن الباحثين سيواصلون مراقبة القمر الصناعي الرئيسي من خلال التواصل مع محطات أرضية أخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في مدينة دايجون بوسط البلاد والنرويج.

وسيُكلَّف القمر الصناعي الرئيسي بإجراء أبحاث علوم الفضاء، بما في ذلك قياس المجالات المغناطيسية الفضائية والبلازما، إضافة إلى رصد الشفق القطبي.

وأطلقت كوريا الجنوبية صاروخ نوري لأول مرة في تشرين الأول 2021، والذي فشل في دخول المدار أثناء حمله قمراً صناعياً وهمياً يزن 1.5 طن.

وفي حزيران 2022، قامت بمحاولة ثانية نجحت خلالها في وضع قمر اصطناعي للتحقق من الأداء وقمر اصطناعي وهمي يزن 1.3 طن في المدار.

وأُجري الإطلاق الثالث في أيار 2023، حيث نجحت كوريا الجنوبية في وضع قمر اصطناعي صغير من الجيل التالي وسبعة أقمار اصطناعية مكعبة في المدار.