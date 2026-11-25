عدن-سانا

أعلنت القوات اليمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 97 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية خلال تنفيذ 697 عملية عسكرية في جبهات قتالية عدة، ضمن عملية “فجر اليمن” خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان على منصة “إكس”: إن العمليات شملت 17 غارة جوية، و620 بمدفعية الميدان، و32 بالطيران المسيّر، و28 بالراجمات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، أحبطت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي، وأجبرت عناصرها على الفرار، مبيناً أنه تم تكبيد الميليشيا قتلى وجرحى في مأرب والجوف إثر استهداف تجمعاتها وتحصيناتها وآلياتها بالقصف المدفعي.

وكانت القوات اليمنية أعلنت أمس الإثنين، مقتل وإصابة 122 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 56 آلية ووسيلة قتالية ضمن عملية “فجر اليمن”.