دراسة أمريكية تكشف نموذجاً جديداً لعلاج الكوابيس المتكررة عند الأطفال

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية عن طريقة علاجية مبتكرة يمكن أن تسهم في الحد من الكوابيس المتكررة لدى الأطفال، من خلال فهم أعمق للعوامل التي تبقي هذه الحالة مستمرة.

وحسب الدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعتي أوكلاهوما وتولسا، ونشرت في دورية “Frontiers in Sleep”، أوضح الباحثون أن التعامل مع الكوابيس لم يعد يقتصر على عدها مشكلة عابرة تظهر وتختفي، بل أصبح من الممكن فهمها كحالة قابلة للتدخل العلاجي المباشر.

وأوضحت الدراسة أن الكوابيس التي يعاني منها الأطفال تسبب لهم خوفاً من النوم، واضطرابات متكررة تستوجب اهتمام الأهل والمتخصصين، إذ تؤثر بشكل مباشر على جودة نوم الطفل، ومزاجه، وتركيزه في المدرسة وسلوكه العام، وأن استمرارها لا يرتبط فقط بالأحلام المزعجة، وإنما بعوامل نفسية أوسع مثل القلق المرتبط بالنوم، وطريقة تفسير الطفل لما يراه أثناء وبعد الحلم.

وأوضح الباحثون أن النموذج الجديد الذي أطلق عليه اسم “DARC-NESS”، يقوم على فهم آليات الاستجابة النفسية والسلوكية للطفل تجاه الكوابيس، مع التركيز على تعزيز ما تسمى “الكفاءة تجاه الكابوس”، أي قدرة الطفل على اكتساب مهارات تساعده في التعامل مع الكوابيس وتقليل تأثيرها، ما يسهم في كسر دائرة تكرارها.

وأكد الباحثون أن الطريقة العلاجية التي يقترحها النموذج تشمل تدخلات عدة، مثل إعادة سرد الكابوس أو كتابته أو رسمه، ثم إعادة صياغته بشكل أقل إزعاجاً، بالتعاون مع المعالج النفسي، وهو ما يساعد الطفل على تغيير استجابته النفسية تجاه الحلم.

ويأتي هذا البحث ضمن جهود عالمية متواصلة لفهم اضطرابات النوم المختلفة، وتطوير نماذج علاجية تراعي خصوصية الحالة النفسية للأطفال في سياق تغييرات الحياة المعاصرة.