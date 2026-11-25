الدوحة-سانا

أكدت الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة تقوض جهود السلام وتعكس عدم جدية إسرائيل لتحقيق هذا الهدف، مشددة على ضرورة تنفيذها التزامات خطة السلام والضغط عليها للوفاء بتعهداتها.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للوزارة نشرتها عبر منصة “إكس”: إن قطر ناقشت مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية مسؤولية إسرائيل عن تنفيذ مراحل خطة السلام، داعياً الشركاء في المنطقة وخارجها إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وفق ما تم التوافق عليه بجهود الوسطاء في قطر وتركيا ومصر.

وأشار إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاغتيالات ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وانتشار الأوبئة، مؤكداً أن الفلسطينيين يواجهون تجويعاً متعمداً وقتلاً بطيئاً، ومجدداً تأكيد استمرار جهود قطر للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي.

قطر تدعو إلى الحلول الدبلوماسية

وفي الشأن الإقليمي، أكد الأنصاري أن سيادة قطر هي الفيصل في مواقفها تجاه جميع الأطراف، وأنها لن تقبل بأي اعتداء عليها، مشدداً على أن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل لمعالجة الخلافات، وبناء منظومة أمن إقليمي جماعي تراعي المخاوف الأمنية لجميع الأطراف.

وأشار الأنصاري إلى استمرار جهود الوساطة القطرية بين واشنطن وطهران، وأن التصعيد العسكري ينعكس سلباً على هذه الجهود.

وجدد الأنصاري دعم قطر لسيادة ليبيا واستقرارها، وأشار إلى الاتصالات مع دول الخليج خلال الأسبوع الماضي لتنسيق موقف مشترك ودعم جهود الوساطة القطرية مع الشركاء.

وأكدت قطر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، خلال مباحثات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ‏محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في ‏واشنطن، دعمها الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، ‏والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حرية الملاحة البحرية ويحقق السلام المستدام، ‏ويضع حداً للحرب في المنطقة.‏