نيويورك-سانا

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، جراء تجدد القتال وما يسببه من موجات نزوح واحتياجات متزايدة في ظل أوضاع إنسانية متردية في معظم أنحاء البلاد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: إن تقييماً أجراه مع شركاء الأمم المتحدة في ولاية النيل الأزرق كشف عن نزوح أكثر من 6700 أسرة جديدة، تواجه احتياجات عاجلة للمياه والغذاء والدعم الغذائي والرعاية الصحية والمأوى والإمدادات الأساسية، مشيراً إلى استمرار الجهود لتوزيع مواد الإيواء ومعالجة النقص في المياه والغذاء.

وأشار المكتب إلى أنه نفذ في ولاية شمال دارفور، بعثة مشتركة بين الوكالات، رصدت أسراً تعيش ظروفاً قاسية، اضطر كثير منها إلى الاحتماء بالأشجار، وسط احتياجات ملحة للمأوى والغذاء والأغطية ومياه الشرب والرعاية الصحية وخدمات المياه والتطعيمات.

نزوح في غرب كردفان

وفي ولاية غرب كردفان، أفاد المكتب بنزوح أكثر من 1100 شخص في محلية أبو زبد، ليرتفع عدد النازحين في المنطقة إلى أكثر من 7500 شخص، بعد نزوح 6400 يوم الخميس الماضي.

وجدد المكتب دعوته جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات، مؤكداً الحاجة إلى زيادة التمويل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية المنقذة للحياة في المناطق المتضررة.

وصدرت مؤخراً تحذيرات أممية من تفاقم أزمة الاحتياجات الإنسانية في السودان، مع بلوغ عدد المحتاجين إلى المأوى الطارئ والمستلزمات المنزلية الأساسية نحو 15.4 مليون شخص، في ظل استمرار الحرب ونقص التمويل الإنساني.