إطلاق أطول رحلة جوية مباشرة في العالم بين شنغهاي وبوينس آيرس

بكين-سانا

أعلنت شركة “شرق الصين الجوية” عن إطلاق أطول رحلة جوية مباشرة مخصصة لنقل الركاب في العالم، تربط بين مدينة شنغهاي الصينية والعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وذلك في الرابع من كانون الأول المقبل.

وذكرت الشركة أن الرحلة تحمل الرقم MU746، وتستغرق نحو 29 ساعة، مع توقف تقني لمدة ساعتين في مدينة أوكلاند النيوزيلندية للتزود بالوقود من دون السماح للركاب بمغادرة الطائرة، وذلك وفقاً موقع Business Insier الأمريكي المتخصص بالشؤون الاقتصادية.

وسيتم تسيير الرحلة على متن طائرة بوينغ 300-777ER بمعدل رحلتين أسبوعياً، حيث تبلغ مدة الرحلة من شنغهاي إلى بوينس آيرس نحو 25 ساعة ونصف، بينما تستغرق رحلة العودة 29 ساعة كاملة.

وبحسب الشركة، تتراوح أسعار تذاكر الدرجة السياحية بين 1530 و2260 دولاراً، في حين تبدأ أسعار درجة الأعمال من نحو 5000 دولار.

وتعد الرحلات الجوية الطويلة المباشرة تحدياً لوجستياً وتقنياً بسبب مسافة السفر الطويلة واحتياجات التزود بالوقود وراحة الركاب، وقد شهدت صناعة الطيران تطوراً كبيراً في قدرات الطائرات الحديثة التي تسمح بإجراء رحلات تمتد أكثر من 20 ساعة دون توقف.