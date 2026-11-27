نيويورك-سانا‏

نظّم نشطاء وقفة احتجاجية في حي ميدوود بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك ‏الأمريكية، رفضاً لفعالية نظّمتها شركة عقارية إسرائيلية لتسويق أراضٍ وعقارات في ‏مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الجمعة عن نشطاء قولهم: إن الفعالية تروّج ‏لبيع عقارات في مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.‏

وشارك في الوقفة نشطاء متضامنون مع الشعب الفلسطيني وأعضاء من جماعة ‌‏”ناطوري كارتا” المناهضة للصهيونية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها ‌‏”فلسطين ليست للبيع”.‏

وجاء الاحتجاج رداً على فعالية نظّمتها وكالة العقارات الإسرائيلية “كابيت آي إل” ‌‏(‏CapitIL‏)، تحت شعار “عروض الجمعة السوداء.. صفقات لن تجدها في أي مكان ‏آخر”، لتسويق أراضٍ وممتلكات فلسطينية.‏

عرض منزل فلسطيني في القدس للبيع بـ20 مليون دولار

وقبل أيام، عرضت وكيلة عقارات إسرائيلية منزلاً فلسطينياً سبق أن استولى ‏المستوطنون عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ويطل مباشرة على المسجد ‏الأقصى للبيع بنحو 20 مليون دولار، الأمر الذي أكدت محافظة القدس أنه يكشف ‏جانباً خطيراً من منظومة الاستيلاء على العقارات الفلسطينية، التي امتدت من السيطرة ‏على المنازل وتهجير أصحابها إلى إعادة تسويقها وطرحها للبيع.‏

وبيّنت المحافظة أن عرض العقار للبيع لا يمنح الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا ‏يُسقط حق أصحابه الفلسطينيين في ملكيته واستعادته.‏

وأشارت إلى أن هذه الممارسات امتداد لسياسة ممنهجة تستهدف تغيير الطابع ‏الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة، وتقوم على السيطرة المتدرجة على ‏المنازل والمحال التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء ‏الفلسطينية، بما يمزق النسيج الاجتماعي والعمراني للمقدسيين.‏

تغيير هوية القدس

وحذّرت المحافظة من أن السيطرة على العقارات في الأحياء والممرات المؤدية إلى ‏المسجد الأقصى تكتسب خطورة مضاعفة، لأنها تسهم في إحكام الطوق الاستعماري ‏حوله وتغيير معالم محيطه.‏

وشددت على أن “القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أرض ‏فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها وتركيبتها ‏السكانية ومركزها القانوني باطلة”.‏

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم ‏شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الاستيلاء على منازل ‏وأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم لتوسيع المستوطنات، ولا سيما في مدينة القدس، بهدف ‏تهويدها وتغيير معالمها التاريخية وهويتها الديموغرافية بما يقوّض أي إمكانية لقيام ‏دولة فلسطينية.