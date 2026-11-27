نيويورك-سانا
نظّم نشطاء وقفة احتجاجية في حي ميدوود بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية، رفضاً لفعالية نظّمتها شركة عقارية إسرائيلية لتسويق أراضٍ وعقارات في مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الجمعة عن نشطاء قولهم: إن الفعالية تروّج لبيع عقارات في مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وشارك في الوقفة نشطاء متضامنون مع الشعب الفلسطيني وأعضاء من جماعة ”ناطوري كارتا” المناهضة للصهيونية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها ”فلسطين ليست للبيع”.
وجاء الاحتجاج رداً على فعالية نظّمتها وكالة العقارات الإسرائيلية “كابيت آي إل” (CapitIL)، تحت شعار “عروض الجمعة السوداء.. صفقات لن تجدها في أي مكان آخر”، لتسويق أراضٍ وممتلكات فلسطينية.
عرض منزل فلسطيني في القدس للبيع بـ20 مليون دولار
وقبل أيام، عرضت وكيلة عقارات إسرائيلية منزلاً فلسطينياً سبق أن استولى المستوطنون عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ويطل مباشرة على المسجد الأقصى للبيع بنحو 20 مليون دولار، الأمر الذي أكدت محافظة القدس أنه يكشف جانباً خطيراً من منظومة الاستيلاء على العقارات الفلسطينية، التي امتدت من السيطرة على المنازل وتهجير أصحابها إلى إعادة تسويقها وطرحها للبيع.
وبيّنت المحافظة أن عرض العقار للبيع لا يمنح الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا يُسقط حق أصحابه الفلسطينيين في ملكيته واستعادته.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات امتداد لسياسة ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة، وتقوم على السيطرة المتدرجة على المنازل والمحال التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، بما يمزق النسيج الاجتماعي والعمراني للمقدسيين.
تغيير هوية القدس
وحذّرت المحافظة من أن السيطرة على العقارات في الأحياء والممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى تكتسب خطورة مضاعفة، لأنها تسهم في إحكام الطوق الاستعماري حوله وتغيير معالم محيطه.
وشددت على أن “القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها وتركيبتها السكانية ومركزها القانوني باطلة”.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الاستيلاء على منازل وأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم لتوسيع المستوطنات، ولا سيما في مدينة القدس، بهدف تهويدها وتغيير معالمها التاريخية وهويتها الديموغرافية بما يقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.