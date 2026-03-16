علماء صينيون يطورون ماسة سداسية أكثر صلابة من الماس التقليدي

بكين-سانا

تمكن فريق من الباحثين في الصين من تصنيع عينات نقية من الماس السداسي المعروف علمياً باسم لونسداليت، وهو شكل نادر من الماس يُعتقد أنه أكثر صلابة من الماس التقليدي، ما قد يفتح آفاقاً جديدة للتطبيقات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

وذكرت دراسة نُشرت في مجلة Nature العلمية أن الباحثين من جامعة نانجينغ وجامعة تشنغتشو نجحوا في إنتاج عينات بقطر يقارب 1.5 ميليمتر، ما أتاح لهم قياس خصائص هذه المادة بدقة أكبر.

وأوضح الباحثون أن تصنيع هذه العينات تم عبر ضغط الجرافيت عالي التنظيم تحت ضغط مرتفع يصل إلى نحو 20 جيغاباسكال، ودرجات حرارة تراوحت بين 1300 و1900 درجة مئوية لمدة عشر ساعات، ما أدى إلى تشكل البنية السداسية المميزة لهذا النوع من الماس.

وأظهرت النتائج أن الماس السداسي يتمتع بصلابة أعلى من الماس المكعب التقليدي، إضافة إلى مقاومة أكبر للأكسدة، ما يمكنه من تحمل درجات حرارة مرتفعة دون تدهور.

وتشير الدراسة إلى أن الطريقة الجديدة قد تتيح مستقبلاً إنتاج كميات أكبر من الماس السداسي، ما يسهم في توسيع نطاق الأبحاث والتطبيقات الصناعية.

ويرى العلماء أن هذه الخصائص قد تفتح المجال لاستخدامه في أدوات الحفر والقطع الصناعية، والطلاءات الكاشطة، وأنظمة تبديد الحرارة في الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى تطبيقات متقدمة مثل تقنيات الاستشعار الكمي.