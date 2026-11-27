فيينا-سانا
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تجري مشاورات مع روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار محلي جديد في محيط محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، وذلك عقب انقطاع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها.
وجاء في بيان نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني يوم الخميس، أن خطي الكهرباء الخارجيين المغذيين للمحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا انقطعا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، للمرة الثامنة والعشرين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط عام 2022، مشيراً إلى أن المحطة تعتمد حالياً على مولدات الديزل لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
وأضاف البيان أن انقطاع التيار الكهربائي يُعزى بحسب التقارير إلى نشاط عسكري، فيما أفاد المشغلون الروس للمحطة بأن الانقطاع وقع عقب تشغيل أنظمة الحماية، مؤكدين أن مولدات الديزل تعمل بصورة طبيعية.
ودعا المدير العام للوكالة رافائيل غروسي روسيا وأوكرانيا إلى التعاون بشكل بنّاء مع الوكالة لوقف النشاط العسكري في محيط المنشأة، والمضي قدماً في أعمال إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة.
وتسيطر القوات الروسية على محطة زابوريجيا التي تعد الأكبر في أوروبا وتضم ستة مفاعلات، منذ الأسابيع الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022.
ورغم توقف المحطة عن إنتاج الكهرباء فإنها تحتاج إلى إمدادات طاقة خارجية لضمان استمرار أنظمة التبريد والحفاظ على سلامة الوقود النووي، ما يجعل انقطاع التغذية الكهربائية مصدر قلق بشأن السلامة النووية.