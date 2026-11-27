فيينا-سانا‏

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تجري مشاورات مع روسيا وأوكرانيا للتوصل ‏إلى وقف إطلاق نار محلي جديد في محيط محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة ‏الروسية، وذلك عقب انقطاع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها.‏

وجاء في بيان نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني يوم الخميس، أن خطي الكهرباء ‏الخارجيين المغذيين للمحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا انقطعا في الخامس ‏والعشرين من الشهر الجاري، للمرة الثامنة والعشرين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية ‏في شباط عام 2022، مشيراً إلى أن المحطة تعتمد حالياً على مولدات الديزل لتأمين ‏احتياجاتها من الطاقة.‏

وأضاف البيان أن انقطاع التيار الكهربائي يُعزى بحسب التقارير إلى نشاط عسكري، ‏فيما أفاد المشغلون الروس للمحطة بأن الانقطاع وقع عقب تشغيل أنظمة الحماية، ‏مؤكدين أن مولدات الديزل تعمل بصورة طبيعية.‏

ودعا المدير العام للوكالة رافائيل غروسي روسيا وأوكرانيا إلى التعاون بشكل بنّاء مع ‏الوكالة لوقف النشاط العسكري في محيط المنشأة، والمضي قدماً في أعمال إصلاح ‏خطوط الكهرباء المتضررة.‏

وتسيطر القوات الروسية على محطة زابوريجيا التي تعد الأكبر في أوروبا وتضم ستة ‏مفاعلات، منذ الأسابيع الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط ‌‏2022.‏

ورغم توقف المحطة عن إنتاج الكهرباء فإنها تحتاج إلى إمدادات طاقة خارجية ‏لضمان استمرار أنظمة التبريد والحفاظ على سلامة الوقود النووي، ما يجعل انقطاع ‏التغذية الكهربائية مصدر قلق بشأن السلامة النووية.‏