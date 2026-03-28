غوغل تطلق ميزة “البحث الحي” لأسئلة فورية عبر الكاميرا والصوت

نيويورك-سانا

أطلقت غوغل ميزة “البحث الحي” التي تمثل نقلة نوعية في تفاعل المستخدمين مع محرك البحث، حيث تدمج بين الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصوت الفورية.

وتتيح التقنية للمستخدمين طرح أسئلة صوتية معقدة في الوقت الفعلي، بعد توجيه كاميرا الهاتف نحو أي جسم أو مشهد.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة عبر مدونتها التقنية الرسمية “ذا كيوورد” وتقرير تقني نشره موقع “ذا فيرج” الأمريكي، تعتمد الميزة على نموذج “جيمناي 3.1 فلاش لايف” الذي يقلل زمن الاستجابة بشكل غير مسبوق.

ويمكن للمستخدمين توجيه الكاميرا نحو جسم معين، مثل محرك سيارة معطل، وسؤال المساعد الصوتي عن التفاصيل المطلوبة، ليقوم النظام بتحليل الصورة وتقديم إجابة فورية تشمل خطوات عملية وروابط لمصادر تقنية.

الميزة تدعم المقاطعة الحوارية، مما يسمح بإضافة تفاصيل أثناء الشرح دون إعادة صياغة السؤال. كما تدعم 98 لغة، بما في ذلك العربية، وتدمج مع “عدسة غوغل”، مما يلغي الفاصل بين البحث النصي والصور. تم تحسين استهلاك الطاقة لتعمل التقنية دون استنزاف كبير للبطارية.

وفيما يخص الخصوصية، أكدت غوغل أن “البحث الحي” مصمم وفق بروتوكولات صارمة، حيث لا يتم تخزين البث المباشر إلا بموافقة المستخدم.

يأتي هذا الإطلاق في وقت تنافسي شديد بين غوغل وأوبن إيه آي وآبل، حيث تسعى كل شركة للهيمنة على سوق المساعدات الشخصية المعتمدة على الرؤية والصوت.