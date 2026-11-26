حمص-سانا
أنهى مركز المختارية الزراعي التابع لمديرية الزراعة في محافظة حمص، تجهيز نحو 115 ألف غرسة مثمرة لموسم البيع 2026-2027، بالتوازي مع إعداد حقوله لتنفيذ خطته الإنتاجية لعام 2027، والتي تتضمن إنتاج أصناف متنوعة من الغراس المثمرة وإكثار “عقل” الزيتون، إضافة إلى تخصيص 200 دونم لزراعة القمح من صنف “شام 7”.
وأوضح رئيس المركز المهندس معتز نصار في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الغراس الجاهزة لموسم البيع تشمل اللوز المطعم والبذري، والكرز المطعم بأصنافه البلدي والحلواني والبياضي، إضافة إلى الفستق الحلبي البذري المطعم والرمان، لافتاً إلى أن هذه الأصناف تراعي الظروف البيئية والمناخية لمناطق الريف الشرقي والغربي من المحافظة، وتلبي احتياجات المزارعين.
تجهيز الحقول لتنفيذ خطة إنتاج 2027
أشار نصار إلى أن المركز يعمل بالتوازي على تجهيز الحقول لتنفيذ خطته الإنتاجية لعام 2027، والتي تتضمن إنتاج غراس اللوز والمشمش والخوخ والدراق والتفاح والإجاص والرمان والتين والتوت والكرمة المطعمة، بما يسهم في تأمين احتياجات المزارعين من الغراس المثمرة وتوفير أصناف متنوعة للزراعة.
وفيما يتعلق بغراس الزيتون بيّن نصار أن المركز ينتظر صدور التعليمات الوزارية الخاصة بالبيع لتسليم الغراس الجاهزة من أصناف الصوراني والخضيري والقيسي، لافتاً إلى أن العمل مستمر على تجهيز “العقل” وإدخالها إلى البيوت البلاستيكية المخصصة للتجذير، تمهيداً لتنفيذ الخطة المقررة لإنتاج غراس الزيتون لعام 2027 وفق الأصناف المطلوبة.
ولفت إلى أن المركز جهز أيضاً حقوله لزراعة القمح للموسم الحالي على مساحة تبلغ 200 دونم من صنف “شام 7” المعروف بملاءمته للزراعة البعلية، على أن يسلم الإنتاج أصولاً إلى صوامع الحبوب.
من جهته أوضح رئيس مركز إكثار “عقل” الزيتون في مركز المختارية الزراعي المهندس تمام تعومي في تصريح مماثل، أن العمل يجري حالياً ضمن مرحلة تجذير “العقل” استعداداً لموسم 2026-2027، حيث يتم استجرار” العقل” من مشتل” أمهات الشيخ حميد” التابع لمديرية الزراعة بحمص، مع الحرص على اختيار “عقل” سليمة وخالية من الأمراض والإصابات الفطرية والحشرية، ومن أشجار جرى الاعتناء بها وخدمتها بشكل جيد خلال الموسم السابق.
15500 غرسة جاهزة للبيع
وأشار تعومي إلى أن مركز الإكثار يمتلك حالياً نحو 15 ألفاً و500 غرسة زيتون جاهزة للبيع من أصناف الصوراني والقيسي والخضيري والجلط وأبو سطل، بانتظار صدور قرار البيع عن وزارة الزراعة.
وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود المراكز الزراعية الإنتاجية في المحافظة لتأمين الغراس المثمرة بمختلف أصنافها، ودعم المزارعين في تجديد بساتينهم والتوسع في الزراعة.
ويذكر أن مساحة مركز المختارية الزراعي تبلغ نحو 1160 دونماً وتتراوح طاقته الإنتاجية السنوية بين 200 و300 ألف غرسة مثمرة، تشمل الأصناف البذرية والمطعمة وغراس الزيتون الناتجة عن إكثار “العقل”، حيث جهز المركز خلال موسم 2025-2026 نحو 182 ألف غرسة مثمرة للبيع.