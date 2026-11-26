حمص-سانا‏

أنهى مركز المختارية الزراعي التابع لمديرية الزراعة في محافظة حمص، تجهيز نحو 115 ألف غرسة مثمرة لموسم البيع ‌‏2026-2027، بالتوازي مع إعداد حقوله لتنفيذ خطته الإنتاجية لعام 2027، والتي تتضمن إنتاج أصناف متنوعة من ‏الغراس المثمرة وإكثار “عقل” الزيتون، إضافة إلى تخصيص 200 دونم لزراعة القمح من صنف “شام 7”.‏

وأوضح رئيس المركز المهندس معتز نصار في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الغراس الجاهزة لموسم البيع تشمل ‏اللوز المطعم والبذري، والكرز المطعم بأصنافه البلدي والحلواني والبياضي، إضافة إلى الفستق الحلبي البذري المطعم ‏والرمان، لافتاً إلى أن هذه الأصناف تراعي الظروف البيئية والمناخية لمناطق الريف الشرقي والغربي من المحافظة، وتلبي ‏احتياجات المزارعين.‏

تجهيز الحقول لتنفيذ خطة إنتاج 2027‏

أشار نصار إلى أن المركز يعمل بالتوازي على تجهيز الحقول لتنفيذ خطته الإنتاجية لعام 2027، والتي تتضمن إنتاج ‏غراس اللوز والمشمش والخوخ والدراق والتفاح والإجاص والرمان والتين والتوت والكرمة المطعمة، بما يسهم في تأمين ‏احتياجات المزارعين من الغراس المثمرة وتوفير أصناف متنوعة للزراعة.‏

وفيما يتعلق بغراس الزيتون بيّن نصار أن المركز ينتظر صدور التعليمات الوزارية الخاصة بالبيع لتسليم الغراس الجاهزة ‏من أصناف الصوراني والخضيري والقيسي، لافتاً إلى أن العمل مستمر على تجهيز “العقل” وإدخالها إلى البيوت البلاستيكية ‏المخصصة للتجذير، تمهيداً لتنفيذ الخطة المقررة لإنتاج غراس الزيتون لعام 2027 وفق الأصناف المطلوبة.‏

ولفت إلى أن المركز جهز أيضاً حقوله لزراعة القمح للموسم الحالي على مساحة تبلغ 200 دونم من صنف “شام 7” ‏المعروف بملاءمته للزراعة البعلية، على أن يسلم الإنتاج أصولاً إلى صوامع الحبوب.‏

من جهته أوضح رئيس مركز إكثار “عقل” الزيتون في مركز المختارية الزراعي المهندس تمام تعومي في تصريح مماثل، ‏أن العمل يجري حالياً ضمن مرحلة تجذير “العقل” استعداداً لموسم 2026-2027، حيث يتم استجرار” العقل” من مشتل” ‏أمهات الشيخ حميد” التابع لمديرية الزراعة بحمص، مع الحرص على اختيار “عقل” سليمة وخالية من الأمراض والإصابات ‏الفطرية والحشرية، ومن أشجار جرى الاعتناء بها وخدمتها بشكل جيد خلال الموسم السابق.‏

‏15500 غرسة جاهزة للبيع ‏

وأشار تعومي إلى أن مركز الإكثار يمتلك حالياً نحو 15 ألفاً و500 غرسة زيتون جاهزة للبيع من أصناف الصوراني ‏والقيسي والخضيري والجلط وأبو سطل، بانتظار صدور قرار البيع عن وزارة الزراعة.‏

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود المراكز الزراعية الإنتاجية في المحافظة لتأمين الغراس المثمرة بمختلف أصنافها، ودعم ‏المزارعين في تجديد بساتينهم والتوسع في الزراعة.‏

ويذكر أن مساحة مركز المختارية الزراعي تبلغ نحو 1160 دونماً وتتراوح طاقته الإنتاجية السنوية بين 200 و300 ألف ‏غرسة مثمرة، تشمل الأصناف البذرية والمطعمة وغراس الزيتون الناتجة عن إكثار “العقل”، حيث جهز المركز خلال ‏موسم 2025-2026 نحو 182 ألف غرسة مثمرة للبيع.‏