بروكسل-سانا

تواجه مفاوضات إعداد الميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي للفترة 2028–2034 خلافات متزايدة بين الدول الأعضاء، على خلفية تباين المواقف بشأن حجم الإنفاق وتوزيعه ومصادر تمويله، في وقت تتداخل فيه هذه المفاوضات مع ملفات سياسية واقتصادية حساسة، أبرزها استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، والاستحقاق الرئاسي الفرنسي المقرر في ربيع العام المقبل، وما قد يحمله من تغيرات في توجهات باريس تجاه الاتحاد وسياساته.

وتناقش قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية، المنعقدة في بروكسل يومي 26 و27 تشرين الثاني، مقترحاً معدلاً قدمه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في الـ 21 من الشهر الجاري، سعياً إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية العام، بما يتيح استكمال الإجراءات التشريعية خلال عام 2027، وبدء تنفيذ الميزانية مطلع عام 2028.

خلاف على حجم الإنفاق وأولويات التمويل

تعود جذور الخلاف إلى تموز 2025، عندما طرحت المفوضية الأوروبية مشروع ميزانية للفترة 2028–2034 بقيمة تقارب تريليوني يورو، بما يعادل نحو 1.26 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، بهدف تمويل أولويات تشمل تعزيز التنافسية الاقتصادية والأمن والدفاع والطاقة والقدرة على مواجهة الأزمات، إلى جانب استمرار دعم الزراعة وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الأوروبية.

لكن حجم المشروع أثار تحفظات عدد من الدول، ولا سيما تلك التي تتحمل مساهمات مالية صافية أكبر في ميزانية الاتحاد، وفي مقدمتها ألمانيا وهولندا والسويد والنمسا، التي تدفع باتجاه ضبط الإنفاق والحفاظ على مساهمات وطنية ضمن مستويات يمكن تحملها.

وفي المقابل، تتمسك فرنسا وإيطاليا وعدد من الدول المستفيدة من صناديق التماسك الاقتصادي والاجتماعي بالحفاظ على التمويل المخصص للزراعة والمناطق الأقل نمواً، محذرة من أن تقليص هذه المخصصات قد يؤثر في المزارعين والاقتصادات المحلية ويزيد الفوارق التنموية داخل التكتل.

وفي محاولة لتقريب المواقف، قدم كوستا مقترحاً يخفض قيمة مشروع المفوضية بنحو 204 مليارات يورو، أي ما يقارب 10 بالمئة، مع الإبقاء على تمويل الأولويات الاستراتيجية والسياسات التقليدية للاتحاد، ويرفع متوسط مساهمات الدول الأعضاء من 0.80 إلى 0.82 بالمئة من دخلها القومي الإجمالي.

ويعكس هذا التعديل صعوبة التوفيق بين مطالب زيادة الإنفاق على الدفاع والتنافسية والتكنولوجيا، وبين ضغوط الدول المساهمة الرئيسة للحد من الأعباء المالية، في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية تحديات تتعلق بالإنفاق العام والديون والاحتياجات الاقتصادية الداخلية.

مصادر إيرادات جديدة لتخفيف الأعباء

ويمتد الخلاف إلى مصادر تمويل الميزانية، إذ يقترح كوستا حزمة من خمسة موارد جديدة تشمل الخدمات الرقمية، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، ومنتجات التبغ، وآلية تعديل الكربون على الحدود، ونظام تداول الانبعاثات، بما يوفر نحو 60 مليار يورو سنوياً، ويحد من الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء.

ووفقاً لوكالة رويترز، تسعى الدول المستفيدة من المخصصات الأوروبية إلى توسيع الإيرادات الذاتية للاتحاد لتخفيف الأعباء عن الموازنات الوطنية، في حين تثير بعض المقترحات، ولا سيما فرض رسوم على الشركات الرقمية الكبرى، تحفظات تتعلق بتأثيراتها الاقتصادية والتجارية.

تمويل أوكرانيا يدخل على خط المفاوضات

يشكل تمويل أوكرانيا أحد أبرز نقاط الخلاف، بعدما ربط المستشار الألماني فريدريش ميرتس التوصل إلى تسوية بشأن الميزانية بمشاركة الدول الـ27 في قرض إضافي بقيمة 45 مليار يورو لعام 2027، يهدف إلى تغطية جانب من احتياجات كييف المالية والعسكرية.

ويأتي هذا المقترح استكمالاً لقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو للفترة 2026–2027، فيما تتضمن الميزانية المقبلة مخصصات تصل إلى 100 مليار يورو لأوكرانيا خلال الفترة 2028–2034.

وبحسب رويترز، تعارض التشيك والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا المشاركة في ترتيبات القرض، بينما تصر ألمانيا ودول أخرى على توزيع الأعباء بين جميع الأعضاء، معتبرة أن التضامن المالي لا يمكن أن يقتصر على مجموعة من الدول.

وأثار الموقف الألماني انتقادات من رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي اتهم برلين بممارسة الابتزاز، فيما دعا نظيره التشيكي أندريه بابيش إلى فصل تمويل أوكرانيا عن مفاوضات الميزانية.

ويعكس الخلاف تبايناً أوسع بين الدول التي تطالب بخفض الإنفاق والمساهمات الوطنية، وتلك التي تدافع عن استمرار تمويل الزراعة والمناطق الأقل نمواً إلى جانب الأولويات الجديدة.

الانتخابات الفرنسية تزيد حساسية التوقيت

تتداخل المفاوضات مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الفرنسية في ربيع 2027، وسط مخاوف من أن يؤدي وصول مارين لوبن زعيمة التجمع الوطني إلى الرئاسة لتغيير موقف باريس من السياسات الأوروبية المشتركة.

وتتعهد لوبن بخفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد، وتجميد خطط التوسع، ووقف تمويل أوكرانيا، وهي مواقف قد تؤثر في التوازنات المالية والسياسية داخل التكتل، بالنظر إلى الثقل الاقتصادي والسياسي لفرنسا.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، انتقدت لوبن مساعي إقرار الميزانية قبل الانتخابات، معتبرة أنها تهدف إلى تقييد خيارات الرئيس الفرنسي المقبل، فيما يدفع الرئيس إيمانويل ماكرون باتجاه التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، محذراً من صعوبة المفاوضات إذا امتدت إلى عام 2027.

ولا تقتصر الحسابات الأوروبية على الاستحقاق الفرنسي، إذ تشهد دول أخرى في الاتحاد انتخابات خلال العام المقبل، ما قد يزيد تأثير الاعتبارات السياسية الداخلية في مواقف الحكومات من قضايا التمويل والتعاون المشترك.

توافق صعب وإجراءات تتطلب إجماعاً

وتزداد صعوبة المفاوضات بفعل آلية إقرار الميزانية متعددة السنوات، التي تتطلب موافقة الدول الأعضاء بالإجماع في المجلس الأوروبي، إلى جانب موافقة البرلمان الأوروبي، فيما تخضع الموارد المالية الجديدة لإجراءات موافقة وطنية.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس في تحليل لها إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي قد يحتاج إلى جولة المفاوضات المقررة في كانون الأول المقبل، موضحة أن عدم الاتفاق قبل نهاية العام لن يؤدي تلقائياً إلى توقف التمويل الأوروبي، لكنه قد يضغط على الجدول الزمني لاستكمال التشريعات اللازمة وبدء البرامج الجديدة مطلع عام 2028.

وتضع هذه الخلافات الاتحاد الأوروبي أمام مهمة التوفيق بين زيادة الإنفاق على التنافسية والأمن والدفاع، والحفاظ على السياسات الزراعية والتنموية، وتوزيع الأعباء المالية بصورة تحظى بقبول أعضائه، في ظل استحقاقات انتخابية قد تؤثر في اتجاهات القرار الأوروبي خلال السنوات المقبلة.