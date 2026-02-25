باحثون بريطانيون يطورون مادة ذكية من الأرز لامتصاص الصدمات

لندن-سانا

طوّر علماء بريطانيون مادة ذكية بالاعتماد على حبوب الأرز، تتميز بقدرتها على تغيير سلوكها الفيزيائي، تبعاً لسرعة الضغط الواقع عليها، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام استخدامها في تطبيقات هندسية، وروبوتية متقدمة.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة «Matter» العلمية، حيث أوضح الفريق البحثي بقيادة الدكتور مينغتشاو ليو من جامعة برمنغهام أن المادة تبقى مرنة ومتماسكة عند الضغط البطيء، لكنها تتحول إلى حالة أكثر انسيابية عند التعرض لضغط سريع ومفاجئ.

وأشار الباحثون إلى أن دمج الأرز مع مواد حبيبية مثل الرمل، يتيح إنتاج مركبات تتصلب تحت الصدمات السريعة، من دون الحاجة إلى حساسات أو أنظمة إلكترونية.

ورأى الباحثون أن هذه الخاصية قد تُستخدم في تطوير روبوتات مرنة قادرة على التكيف تلقائياً مع طبيعة المهام، حيث تنحني أو تتصلب وفقاً للظروف المحيطة، ما يجعلها أكثر أماناً عند التفاعل مع البشر أو العمل في البيئات الخطرة.

يذكر أنه يمكن توظيف المادة الجديدة في تصنيع معدات الحماية، كالخوذ والسترات الواقية، لامتصاص الصدمات وتقليل الإصابات، إضافة إلى تطبيقات محتملة في مجالات البناء والأجهزة الطبية، ما يعكس إمكانية تحويل مواد بسيطة ومألوفة إلى حلول تقنية متقدمة بفضل خصائصها الفيزيائية.