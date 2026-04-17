“ميتا” تختبر تحديثاً جديداً لنسخة الويب من منصة “ثريدز” يتضمن ميزة الرسائل المباشرة

واشنطن-سانا

تعمل شركة “ميتا” على اختبار تحديث جديد ومهم لنسخة الويب من منصة “ثريدز”، يتضمن إضافة ميزة الرسائل المباشرة إلى الموقع الإلكتروني للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى توسيع وظائف المنصة وتحسين تجربة المستخدم.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Engadget المتخصص في أخبار التكنولوجيا اليوم الجمعة، فإن التحديث الجديد يشمل أيضاً إعادة تصميم الشريط الجانبي في واجهة الويب، ليضم اختصارات جديدة مثل المنشورات المحفوظة وميزة “Insights” والنشاط، إضافة إلى تسهيل التنقل بين الخلاصات المختلفة داخل المنصة.

وأوضح التقرير أن عدداً من هذه الميزات كان متاحاً سابقاً عبر نسخة الويب، إلا أن الوصول إليها كان محدوداً أو يتطلب خطوات إضافية، في حين لم تكن ميزة الرسائل المباشرة متاحة لمستخدمي الويب رغم توفرها في التطبيق منذ يونيو/ حزيران الماضي.

ويأتي هذا التحديث في إطار جهود “ميتا” لتعزيز التكامل بين تطبيق “ثريدز” ونسخة الويب، مع استمرار الشركة في اختبار الميزات الجديدة دون تحديد موعد رسمي لإطلاق التصميم المحدث.