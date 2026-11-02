دراسة: الإفراط في التدريب الرياضي الشاق يؤثر في الدماغ ويسبب اضطرابات النوم

برازيليا-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية الشاقة قد يؤثر في وظائف الدماغ وتوازنه الكيميائي، فضلاً عن التسبب بالإجهاد البدني واضطرابات النوم، نتيجة استمرار ارتفاع مستويات هرمون الدوبامين حتى خلال فترات الراحة.

وذكر الموقع العلمي الروسي «ناووكا ميل»، اليوم الإثنين، أن باحثين من مؤسسة ساو باولو للبحث العلمي في البرازيل توصلوا إلى أن الإرهاق الناتج عن التدريب المكثف والمستمر يرتبط بارتفاع مستويات الدوبامين في الدماغ، ما قد يفسر بعض حالات القلق واضطرابات النوم لدى الرياضيين.

وأوضحت النتائج أن ارتفاع مستويات الدوبامين في أوقات غير مناسبة قد يخلّ بالتوازن الكيميائي للدماغ، ويؤثر في قدرته على تنظيم اليقظة والراحة، مشيرةً إلى أن هذه الحالة ترتبط بآليات هرمونية تختلف عن التفسيرات السابقة التي ركزت على نقص هرمون السيروتونين.

وتؤكد النتائج أهمية تنظيم شدة التمارين الرياضية وتخصيص فترات كافية للتعافي والراحة بين التدريبات، لتجنب الإجهاد المفرط والحفاظ على صحة الدماغ وجودة النوم، لدى الرياضيين المحترفين والهواة.