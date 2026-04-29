علماء روس يطورون خبزاً طويل الصلاحية لتعزيز منظومة غذاء رواد الفضاء

موسكو-سانا

كشفت مؤسسات بحثية روسية عن تطوير نوع جديد من الخبز مخصص لرواد الفضاء، يتميز بصلاحية تخزين تصل إلى عامين، في خطوة تهدف إلى تحسين منظومة التغذية داخل المحطات الفضائية، وتقليل الاعتماد على الأغذية سريعة التلف مثل البسكويت.

وأفادت تقارير نقلها موقع “RBC” الروسي، بأن المشروع تم تطويره من قبل خبراء في معهد بحوث مركزات الأغذية وتكنولوجيا الأغذية المتخصصة في روسيا، بالتعاون مع جهات علمية مرتبطة بوزارة الدفاع.

وأوضح القائمون على المشروع أن الخبز الجديد يعتمد على وصفات طُوّرت في برامج الفضاء خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مع إدخال تحديثات عليها لتواكب متطلبات البعثات الفضائية الحديثة، ولا سيما تلك المرتبطة بمحطة الفضاء الدولية.

وأشار الباحثون إلى أن النظام الغذائي لرواد الفضاء يخضع لمعايير دقيقة من حيث السعرات الحرارية والعناصر الغذائية، بما يضمن الحفاظ على التوازن الصحي خلال المهمات الطويلة في الفضاء.

وتجري حالياً أعمال تجهيز خطوط الإنتاج الصناعي لهذا النوع من الخبز، تمهيداً لاعتماده ضمن الوجبات الغذائية المخصصة لرواد الفضاء في المهام المستقبلية.

ويتميز الخبز الفضائي بصغر حجمه وخلوه من التفتت، ما يجعله مناسباً للاستخدام في بيئة انعدام الجاذبية، حيث قد يشكل فتات الطعام خطراً على الأجهزة الإلكترونية، وأنظمة التشغيل داخل المركبات الفضائية.