دراسة: مركب طبيعي قد يساعد في مكافحة أمراض اللثة

برازيليا-سانا

طوّر باحثون من جامعة ولاية ساو باولو في البرازيل، مسحوقاً طبيعياً مستخلصاً من مركب «المورين» الموجود في قشور الفواكه وأوراق النباتات، أظهر قدرة واعدة على مكافحة البكتيريا المسببة لأمراض اللثة وتقليل الالتهابات.

وذكر موقع Fox News أن الدراسة المنشورة في مجلة Archives of Oral Biology العلمية، بينت أن مركب المورين يمتلك خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، إضافة إلى تأثيرات مضادة للأكسدة، ولا سيما ضد بكتيريا بورفيروموناس اللثوية المرتبطة بأمراض اللثة.

وقام الباحثون بتحويل المركب إلى مسحوق باستخدام تقنية التجفيف بالرش، ثم دمجه مع مواد مثل ألغينات الصوديوم وصمغ الجيلان لتكوين بوليمرات تحمي المادة الفعالة من التحلل، وتتيح إطلاقها تدريجياً في موضع اللثة.

وأشار الفريق البحثي إلى إمكانية إدماج هذا المسحوق في منتجات العناية بالفم مثل معاجين الأسنان وغسولات الفم، ما قد يوفر بديلاً طبيعياً للمضادات الحيوية التقليدية المستخدمة في علاج أمراض اللثة.

وتنتج أمراض اللثة عن تراكم البكتيريا في الفم، ما يسبب التهابات قد تتفاقم مع مرور الوقت وتؤدي إلى تضرر الأنسجة الداعمة للأسنان وربما فقدانها في حال عدم تلقي العلاج المناسب.