فقدان الوزن والإصابة بالسكري يرتبطان بزيادة مخاطر صحية لدى مرضى سرطان الكلى

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة طبية حديثة أن فقدان الوزن بشكل كبير والإصابة بمرض السكري قد يرتبطان بزيادة مخاطر الوفاة أو عودة سرطان الكلى وتقدمه لدى المرضى المصابين بالمرض في مراحله غير المنتشرة.

وذكر فريق بحثي بقيادة الباحثة مونيكا ساركر من مركز روزويل بارك الشامل للسرطان في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، في دراسة نُشرت نتائجها أمس الأحد في مجلة «Cancer» العلمية، أن هذه النتائج جاءت بعد متابعة 1289 مريضاً، بهدف تقييم العلاقة بين تغيرات الوزن والإصابة بالسكري والنتائج الصحية طويلة الأمد.

وبينت النتائج أن المرضى الذين فقدوا أكثر من 10 بالمئة من أوزانهم خلال عامين كانوا أكثر عرضة للوفاة أو عودة المرض وتقدمه، مقارنة بمن حافظوا على استقرار أوزانهم.

كما أظهرت وجود ارتباط بين الإصابة بمرض السكري وزيادة خطر عودة السرطان أو تقدمه لدى بعض المرضى، ما يسلط الضوء على أهمية متابعة التغيرات في الوزن ومستويات السكر في الدم خلال مراحل العلاج والمتابعة الطبية.

وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية مراقبة التغيرات الصحية المصاحبة لسرطان الكلى، باعتبارها مؤشرات يمكن أن تساعد الأطباء على تقييم الحالة الصحية للمرضى ومتابعة تطور المرض، بما يسهم في تحسين الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وتبرز هذه النتائج أهمية المتابعة الصحية المنتظمة لمرضى سرطان الكلى، ورصد التغيرات التي تطرأ على أوزانهم ومستويات السكر في الدم، لما لذلك من دور في تقييم حالتهم الصحية ومتابعة مسار المرض.