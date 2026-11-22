باريس-سانا‏

دخلت مهمة “بيبي كولومبو” الفضائية، المشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ‏ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، مدار كوكب عطارد، بعد رحلة استمرت ‏نحو ثمانية أعوام، بهدف دراسة الكوكب الأقرب إلى الشمس وكشف المزيد من ‏أسراره.‏

ونقلت شبكة يورونيوز الإخبارية عن الوكالة الأوروبية قولها: إن المسبار أصبح على ‏اتصال بالمحطة الأرضية، وإن قسم ديناميات الطيران أكد نجاح دخوله مدار عطارد، ‏بينما تعمل الفرق المختصة على تحليل بيانات القياس عن بُعد.‏

وأوضحت الوكالة أن المهمة تُعد من أعقد المهمات الفضائية، نظراً لصعوبة ‏الوصول إلى عطارد بسبب قربه من الشمس، مشيرة إلى أنه من أقل كواكب النظام ‏الشمسي الداخلي استكشافاً.‏

وتضم المهمة مسبارين، أحدهما أوروبي والآخر ياباني، ومن المقرر أن ينفصلا بين ‏التاسع والعاشر من كانون الأول المقبل، على أن تبدأ العمليات العلمية في نيسان ‌‏2027.‏

وأُطلقت المهمة في تشرين الأول عام 2018 من قاعدة غويانا الفرنسية، لدراسة ‏خصائص عطارد وتركيبه وتطوره، إذ يشهد الكوكب تقلبات حرارية حادة، تصل ‏خلالها درجات الحرارة نهاراً إلى نحو 430 درجة مئوية، وتنخفض ليلاً إلى نحو ‌‏180 درجة تحت الصفر.‏

‏ ‏