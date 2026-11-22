باريس-سانا
دخلت مهمة “بيبي كولومبو” الفضائية، المشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، مدار كوكب عطارد، بعد رحلة استمرت نحو ثمانية أعوام، بهدف دراسة الكوكب الأقرب إلى الشمس وكشف المزيد من أسراره.
ونقلت شبكة يورونيوز الإخبارية عن الوكالة الأوروبية قولها: إن المسبار أصبح على اتصال بالمحطة الأرضية، وإن قسم ديناميات الطيران أكد نجاح دخوله مدار عطارد، بينما تعمل الفرق المختصة على تحليل بيانات القياس عن بُعد.
وأوضحت الوكالة أن المهمة تُعد من أعقد المهمات الفضائية، نظراً لصعوبة الوصول إلى عطارد بسبب قربه من الشمس، مشيرة إلى أنه من أقل كواكب النظام الشمسي الداخلي استكشافاً.
وتضم المهمة مسبارين، أحدهما أوروبي والآخر ياباني، ومن المقرر أن ينفصلا بين التاسع والعاشر من كانون الأول المقبل، على أن تبدأ العمليات العلمية في نيسان 2027.
وأُطلقت المهمة في تشرين الأول عام 2018 من قاعدة غويانا الفرنسية، لدراسة خصائص عطارد وتركيبه وتطوره، إذ يشهد الكوكب تقلبات حرارية حادة، تصل خلالها درجات الحرارة نهاراً إلى نحو 430 درجة مئوية، وتنخفض ليلاً إلى نحو 180 درجة تحت الصفر.