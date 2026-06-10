خبراء: البوتاسيوم عنصر أساسي لصحة القلب وتنويع مصادره الغذائية يعزز فوائده الصحية

واشنطن-سانا

أكد خبراء كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد الأمريكية (Harvard T.H. Chan School of Public Health)، أن البوتاسيوم يُعد من أهم المعادن الضرورية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، نظراً لدوره الحيوي في تنظيم ضغط الدم، ودعم وظائف العضلات والأعصاب.

ووفقاً لتقرير نشرته الكلية على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء، فإن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يسهم في تحقيق توازن أفضل للسوائل والأملاح داخل الجسم، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يستهلكون كميات مرتفعة من الصوديوم.

وأوضح التقرير أن البوتاسيوم يساعد على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، ما يسهم في استرخاء جدران الأوعية الدموية، وتحسين التحكم في ضغط الدم، إضافةً إلى دوره في تنظيم ضربات القلب، ودعم وظائف العضلات، ونقل الإشارات العصبية، والحفاظ على توازن السوائل.

وأشار الخبراء إلى أن الحصول على البوتاسيوم من المصادر الغذائية الطبيعية يُعد الخيار الأفضل لمعظم الأشخاص، إذ توفر هذه الأطعمة إلى جانب البوتاسيوم عناصر غذائية مهمة مثل الألياف، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة.

وتشمل أبرز المصادر الغذائية الغنية بالبوتاسيوم الخضراوات مثل البطاطا الحلوة والبطاطس، والسبانخ، والبنجر، والطماطم، إضافةً إلى الفواكه مثل الموز، والبرتقال، والمشمش، والكيوي، والشمام، فضلاً عن البقوليات كالعدس والحمص والفاصوليا البيضاء، ومنتجات الألبان، والأفوكادو.

وبيّن التقرير أن الموز، رغم شهرته كمصدر للبوتاسيوم، ليس المصدر الوحيد أو الأعلى محتوى لهذا المعدن، إذ تحتوي أطعمة أخرى مثل البطاطا الحلوة والفاصوليا البيضاء والسبانخ على كميات مماثلة أو أكبر، ما يجعل تنويع مصادر الغذاء أمراً مهماً لتلبية احتياجات الجسم.

ولفت الخبراء إلى ضرورة توخي الحذر لدى بعض الفئات، وخاصةً المصابين بأمراض الكلى أو الذين يتناولون أدوية معينة، إذ إن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، ما يستدعي استشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية أو إدخال تغييرات كبيرة على النظام الغذائي.

وأشاروا إلى أن من أعراض نقص البوتاسيوم الشعور بالإرهاق والضعف العام وتشنجات العضلات، واضطراب ضربات القلب، والتنميل أحياناً، إلا أن هذه الأعراض ليست خاصة بنقص البوتاسيوم وحده، وتستلزم التشخيص الطبي الدقيق.

ويزداد الاهتمام عالمياً بأهمية البوتاسيوم في الوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، إذ تؤكد الدراسات أن الحصول على كميات كافية منه عبر الغذاء يسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، بينما يرتبط نقصه بظهور عدد من الاضطرابات الصحية.

وتؤكد هذه المعطيات أهمية الحصول على البوتاسيوم من مصادره الغذائية الطبيعية ضمن نظام غذائي متوازن، لما لذلك من دور في دعم صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ على توازن وظائف الجسم الحيوية.