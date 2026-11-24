القنيطرة-سانا

نفذت جمعية البراعم لرعاية الطفولة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع المحلي، مبادرة ‏لصيانة المرافق الخدمية والصحية بثانوية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ‏تحسين البيئة التعليمية، وتعزيز الواقع الخدمي للمدارس.‏

وتضمنت المبادرة أعمال الطلاء، وصيانة الأبواب والنوافذ، وتزويد المدرسة بخزانات مياه، بهدف توفير بيئة تعليمية أكثر ‏ملاءمة للطلاب والكوادر التدريسية والإدارية.‏

وأشار المدرس جاسم الشنور من كادر الثانوية في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الأعمال تسهم في تأمين أجواء نفسية ‏مريحة وبيئة نظيفة وآمنة للطلاب.‏

من جهته، أكد حسين الناصر، من أهالي البلدة، أهمية المبادرة في تأمين مياه شرب آمنة ونظيفة للمدرسة، مشيراً إلى أنها ‏تجسد تكاتف الجهات العامة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي لتحسين الواقع الخدمي ولا سيما التعليمي.‏

ويأتي تنفيذ هذه المبادرة ضمن خطط العمل التشاركي بين المجتمع المحلي والمنظمات الأهلية والدولية لدعم القطاع التربوي ‏في محافظة القنيطرة، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة أو التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، بما يضمن استقرار ‏العملية التدريسية، وتخفيف الأعباء عن الطلاب والأهالي في المناطق الريفية.‏