القنيطرة-سانا
نفذت جمعية البراعم لرعاية الطفولة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع المحلي، مبادرة لصيانة المرافق الخدمية والصحية بثانوية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية، وتعزيز الواقع الخدمي للمدارس.
وتضمنت المبادرة أعمال الطلاء، وصيانة الأبواب والنوافذ، وتزويد المدرسة بخزانات مياه، بهدف توفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والكوادر التدريسية والإدارية.
وأشار المدرس جاسم الشنور من كادر الثانوية في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الأعمال تسهم في تأمين أجواء نفسية مريحة وبيئة نظيفة وآمنة للطلاب.
من جهته، أكد حسين الناصر، من أهالي البلدة، أهمية المبادرة في تأمين مياه شرب آمنة ونظيفة للمدرسة، مشيراً إلى أنها تجسد تكاتف الجهات العامة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي لتحسين الواقع الخدمي ولا سيما التعليمي.
ويأتي تنفيذ هذه المبادرة ضمن خطط العمل التشاركي بين المجتمع المحلي والمنظمات الأهلية والدولية لدعم القطاع التربوي في محافظة القنيطرة، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة أو التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، بما يضمن استقرار العملية التدريسية، وتخفيف الأعباء عن الطلاب والأهالي في المناطق الريفية.