ميتا تطور نموذجاً ذكياً يجسّد شخصية مارك زوكربيرج للتواصل الداخلي مع الموظفين

واشنطن-سانا

تعمل شركة ميتا على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يحاكي شخصية مؤسسها مارك زوكربيرج بصيغة رقمية ثلاثية الأبعاد، حيث جرى تدريبه على كميات كبيرة من تصريحاته العامة ونبرة صوته وأسلوب تفكيره الاستراتيجي، بهدف تمكينه من التفاعل مع استفسارات الموظفين داخل الشركة، وتقديم إجابات مباشرة حول التوجهات والرؤى المستقبلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه جديد لدى الشركة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز التواصل الإداري وتجاوز القنوات التقليدية داخل المؤسسات، بما يعكس تطوراً في أساليب إدارة الاتصال الداخلي واعتماد تقنيات أكثر تفاعلية ومرونة.

ووفقاً لتقرير نشرته Financial Times البريطانية الإثنين الماضي، يأتي هذا المشروع ضمن توجه ميتا لتوسيع استخدام الشخصيات الرقمية التفاعلية، ونقلها من مجالات الترفيه إلى بيئات العمل المؤسسية، إذ ترى إدارة الشركة أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، ونقل ثقافة الشركة بشكل أكثر مباشرة واستمرارية إلى موظفيها حول العالم.

وأضاف التقرير: إن هذه المبادرة تأتي في سياق سلسلة من عمليات إعادة الهيكلة والتسريحات التي شهدتها الشركة مؤخراً، ما يعكس رغبة الإدارة في توظيف الابتكارات التقنية لتعزيز التواصل الداخلي وإعادة بناء الثقة، كما قد تمهّد لتطوير نماذج مشابهة تتيح لصناع المحتوى والمؤثرين إنشاء وكلاء رقميين يمثلونهم في التواصل مع جمهورهم بشكل دائم.

ويمثل هذا المشروع خطوة جديدة في مسار دمج الذكاء الاصطناعي داخل بيئات العمل، مع ما يحمله من فرص لإعادة تشكيل أساليب التواصل المؤسسي وتوسيع دور الشخصيات الرقمية في المستقبل.