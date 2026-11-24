باريس-سانا ‏

أدانت فرنسا اعتداءات مستوطنين إسرائيليين في عدد من البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، خلال ليلة الـ21 والـ22 من ‏تشرين الثاني الجاري، مطالبة سلطات الاحتلال بتوقيف مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.‏

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، ضرورة اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي “جميع ‏التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف وضمان أمن السكان المدنيين، تنفيذاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.‏

وجددت فرنسا إدانتها سياسة الاستيطان الإسرائيلي، مشيرةً إلى مخالفتها القانون الدولي، وما تشكله من انتهاك لحقوق ‏الفلسطينيين وتهديد لاستقرار الضفة الغربية وتقويض لفرص تحقيق حل الدولتين.‏

وتأتي الإدانة الفرنسية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. ‏

وكانت الأمم المتحدة أعلنت السبت الماضي تسجيل أكثر من 400 اعتداء منذ أيلول الماضي، بالتزامن مع موسم قطاف ‏الزيتون، أسفرت عن إصابات وأضرار في الممتلكات وأكثر من 4000 شجرة وغرسة. ‏