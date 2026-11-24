باريس-سانا
أدانت فرنسا اعتداءات مستوطنين إسرائيليين في عدد من البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، خلال ليلة الـ21 والـ22 من تشرين الثاني الجاري، مطالبة سلطات الاحتلال بتوقيف مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، ضرورة اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي “جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف وضمان أمن السكان المدنيين، تنفيذاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وجددت فرنسا إدانتها سياسة الاستيطان الإسرائيلي، مشيرةً إلى مخالفتها القانون الدولي، وما تشكله من انتهاك لحقوق الفلسطينيين وتهديد لاستقرار الضفة الغربية وتقويض لفرص تحقيق حل الدولتين.
وتأتي الإدانة الفرنسية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت السبت الماضي تسجيل أكثر من 400 اعتداء منذ أيلول الماضي، بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون، أسفرت عن إصابات وأضرار في الممتلكات وأكثر من 4000 شجرة وغرسة.