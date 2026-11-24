دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يؤكد على تقديم التسهيلات لقبول الطلاب الوافدين من خارج البلاد في المدارس السورية العامة والخاصة، حرصاً منها على متابعة تحصيلهم العلمي.
وطلبت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر قناتها على تلغرام والموجه إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات كافة، الالتزام والتقيد والعمل بموجب التعاميم السابقة كافةً، والمتضمنة تسهيل قبول التلاميذ والطلاب الوافدين من خارج القطر في المدارس العامة شرطياً، وفقاً لما يلي:
1- قبول التلاميذ في الصفوف الانتقالية في مرحلة التعليم الأساسي بناءً على أوراقهم التي حصلوا عليها من بلاد الاغتراب، ولا يُطلب منهم سوى تصديق وثيقة حصولهم على شهادة التعليم الأساسي (جلاء مدرسي أو وثيقة نجاح) مصدّقة أصولاً.
2- لا يُشترط لقبول الطلاب في المرحلة الثانوية حصول الطالب على وثيقة مصدّقة أصولاً من الخارج، بل يُكتفى بتصديق وثيقة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (جلاء مدرسي أو وثيقة نجاح).
3- يستمر قبول الطلاب شرطياً حتى نهاية العام الدراسي، على ألا يُمنح الطالب أي وثيقة رسمية إلى حين تصديق الأوراق المطلوبة منه أصولاً.
4- يُقبل التلميذ الحائز على شهادة التعليم الأساسي (نظام 8 سنوات) من خارج القطر في الصف التاسع كطالب انتقالي، ويحق له التقدم إلى امتحان شهادة التعليم الأساسي في حال رغب في ذلك، ويُقبل في الصف الأول الثانوي وفق تعليمات القيد والقبول إذا حاز على شهادة التعليم الأساسي أو نجح في الصف التاسع الانتقالي.
5- يستمر قبول تسجيل الطلاب شرطياً للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة، على ألا يُمنح الطالب أي وثيقة رسمية إلى حين تصديق الأوراق المطلوبة منه أصولاً.
6- يستمر قبول الطلاب الوافدين من خارج البلاد في المرحلة الثانوية حتى يوم الخميس 29-4-2027.
7- يحق للطالب الانتقال من الفرع العلمي إلى الفرع الأدبي دون العودة إلى الصف السابق خلال الشهر الأول من بداية كل عام دراسي.
8- في حال عدم امتلاك التلميذ أي وثيقة رسمية، يُقبل عن طريق إجراء سبر له، مع مراعاة الفئة العمرية وإفادة الأهل.
وكانت وزارة التربية قد وجهت في شهر تشرين الأول الماضي بتسهيل إجراءات تسجيل الطلاب العائدين من الخارج شرطياً بما يضمن دمجهم في العملية التعليمية بأسرع وقت ممكن.