دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يؤكد على تقديم التسهيلات لقبول الطلاب الوافدين من خارج البلاد في المدارس ‏السورية العامة والخاصة، حرصاً منها على متابعة تحصيلهم العلمي.‏

وطلبت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر قناتها على تلغرام والموجه إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات كافة، ‏الالتزام والتقيد والعمل بموجب التعاميم السابقة كافةً، والمتضمنة تسهيل قبول التلاميذ والطلاب الوافدين من خارج القطر في ‏المدارس العامة شرطياً، وفقاً لما يلي:‏

‏1- قبول التلاميذ في الصفوف الانتقالية في مرحلة التعليم الأساسي بناءً على أوراقهم التي حصلوا عليها من بلاد الاغتراب، ‏ولا يُطلب منهم سوى تصديق وثيقة حصولهم على شهادة التعليم الأساسي (جلاء مدرسي أو وثيقة نجاح) مصدّقة أصولاً.‏

‏2- لا يُشترط لقبول الطلاب في المرحلة الثانوية حصول الطالب على وثيقة مصدّقة أصولاً من الخارج، بل يُكتفى بتصديق ‏وثيقة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (جلاء مدرسي أو وثيقة نجاح).‏

‏3- يستمر قبول الطلاب شرطياً حتى نهاية العام الدراسي، على ألا يُمنح الطالب أي وثيقة رسمية إلى حين تصديق الأوراق ‏المطلوبة منه أصولاً.‏

‏4- يُقبل التلميذ الحائز على شهادة التعليم الأساسي (نظام 8 سنوات) من خارج القطر في الصف التاسع كطالب انتقالي، ‏ويحق له التقدم إلى امتحان شهادة التعليم الأساسي في حال رغب في ذلك، ويُقبل في الصف الأول الثانوي وفق تعليمات القيد ‏والقبول إذا حاز على شهادة التعليم الأساسي أو نجح في الصف التاسع الانتقالي.‏

‏5- يستمر قبول تسجيل الطلاب شرطياً للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة، على ألا يُمنح الطالب أي وثيقة رسمية إلى ‏حين تصديق الأوراق المطلوبة منه أصولاً.‏

‏6- يستمر قبول الطلاب الوافدين من خارج البلاد في المرحلة الثانوية حتى يوم الخميس 29-4-2027.‏

‏7- يحق للطالب الانتقال من الفرع العلمي إلى الفرع الأدبي دون العودة إلى الصف السابق خلال الشهر الأول من بداية كل ‏عام دراسي.‏

‏8- في حال عدم امتلاك التلميذ أي وثيقة رسمية، يُقبل عن طريق إجراء سبر له، مع مراعاة الفئة العمرية وإفادة الأهل. ‏

وكانت وزارة التربية قد وجهت في شهر تشرين الأول الماضي بتسهيل إجراءات تسجيل الطلاب العائدين من الخارج ‏شرطياً بما يضمن دمجهم في العملية التعليمية بأسرع وقت ممكن.‏